Alexander Zverev spielt sich bei den French Open relativ mühelos bis ins Viertelfinale. Dort wartet aber ein junger Spanier, der sich rasant entwickelt und auch in Paris für Furore sorgt.
Paris - Alexander Zverevs Gegner im ersten großen Härtetest bei den French Open stand vor einem Jahr noch auf Weltranglisten-Position 707. Seitdem geht es für Rafael Jódar rasant nach oben, vor allem in dieser Sandplatzsaison hat sich Spaniens Jungstar innerhalb kurzer Zeit von einem krassen Außenseiter zu einem Mitfavoriten von Roland Garros entwickelt. Und auch Zverev staunt vor dem Viertelfinal-Duell am Dienstag über diese kaum für möglich gehaltene Entwicklung.