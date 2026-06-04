Maja Chwalinska steht nicht in den Top-100 - dafür aber sensationell im Finale der French Open. Dort trifft sie auf die Russin Mirra Andrejewa, die in seinem brisanten Match eine Ukrainerin besiegt.
Paris - Maja Chwalinska ließ sich rücklings auf den roten Sand fallen, legte die Hände vors Gesicht und konnte ihr sensationelles Tennis-Märchen nicht fassen. "Es ist wie ein Traum. Ehrlich, ich weiß nicht, was los ist", sagte die polnische Spielerin nach dem Finaleinzug bei den French Open völlig perplex.