French Open im Tennis: Das sind jetzt Zverevs größte Titel-Konkurrenten in Paris

Wer kann Alexander Zverev nach dem dramatischen Aus von Jannik Sinner noch stoppen? Auf der Liste der Stolpersteine taucht auch der Hamburger selbst auf.
Paris - Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist jetzt der große Titelfavorit bei den French Open. Nach dem dramatischen Zweitrunden-Aus des Italieners Jannik Sinner und dem verletzungsbedingten Startverzicht des Spaniers Carlos Alcaraz ist der Weg für den Hamburger zum ersten Grand-Slam-Turniersieg bereitet. Aber kann er ihn auch bis zum Ende gehen? Und wer sind jetzt seine größten Konkurrenten?