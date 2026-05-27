Alexander Zverev macht das Zweitrundenmatch gegen den Tschechen Tomas Machac zu einem einseitigen Duell. Vor allem mit seinem Aufschlag punktet der Mitfavorit der French Open.
Paris - Passend zum Verlauf beendete Alexander Zverev sein einseitiges Zweitrundenmatch bei den French Open mit einem Ass. Der deutsche Tennisstar hatte beim komplett ungefährdeten 6:4, 6:2, 6:2-Sieg gegen den am Ende körperlich angeschlagenen Tschechen Tomas Machac insgesamt 19 Asse geschlagen - aber nicht nur das. Der Weltranglistendritte zeigte sich während der gesamten Partie hochkonzentriert und darf weiter auf den Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr in Paris hoffen.