French Open: Zverev kommt in Schwung: Klarer Sieg gegen Hamburg-Champion

Alexander Zverev steigert sich in Paris und steht im Achtelfinale.







Paris - Mit seiner bislang besten Leistung hat Alexander Zverev bei den French Open das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in Paris gegen den italienischen Sandplatz-Spezialisten Flavio Cobolli mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:1. Er steht damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum achten Mal in Serie in der Runde der besten 16. In den vergangenen vier Jahren schaffte es Zverev jeweils mindestens ins Halbfinale, 2024 musste er sich sogar erst im Endspiel in fünf Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben.