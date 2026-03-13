Frelo expandiert: Freiburger Leihradsystem wird auf das Umland ausgeweitet

Zusätzlich zu den 100 Frelo-Stationen im Freiburger Stadtgebiet gibt es nun auch 40 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie 22 im Landkreis Emmendingen.
Frelo ist 2019 in Freiburg an den Start gegangen. Das Leihradsystem wurde in der Fahrradstadt anfangs belächelt. Doch Skeptiker wurden schnell eines besseren belehrt. Die Nachfrage nach den Leihrädern ist gestiegen und das Netz schnell gewachsen. Frelo hat sich als Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr etabliert und mittlerweile mehr als 100 000 registrierte Nutzer. Seit Anfang März können die Mieträder an insgesamt 162 Stationen in der Stadt Freiburg (100) und den Landkreisen Emmendingen (22) und Breisgau-Hochschwarzwald (44) ausgeliehen werden.