Züge fahren Schömberg, Eyach und Co. wieder an

1 Die SWEG fährt den Schömberger Bahnhof mit dem Freizeitexpress „Schieferexpress“ an. Foto: Visel

Wanderer und Radfahrer können bald wieder an Sonn- und Feiertagen den Freizeitverkehr der SWEG nutzen.









Die SWEG startet am Donnerstag, 1. Mai, in ihrem Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn (HzL) den diesjährigen Freizeitverkehr in und rund um die Region Zollernalb, von denen im Folgenden einige aufgeführt werden.