Freizeitunfall: Unfall auf Sommerrodelbahn bei 50 km/h - Kind verletzt

1 Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung der Unfallursache angeordnet (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa Die Fahrt auf der Rodelbahn ist vorbei, eine Zehnjährige will aussteigen, als der nächste Wagen mit voller Wucht in ihr Gefährt kracht. Gab es einen Defekt?







Wien - Bei einem Unfall auf einer Sommerrodelbahn in Österreich ist ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind am Ende der Bahn aus seinem Gefährt geschleudert, weil ein zweiter Wagen ungebremst auf ihren auffuhr. Der zweite Wagen habe eine Geschwindigkeit von 40 bis 50 Kilometern pro Stunde gehabt, so die Polizei. Dessen Fahrer sagte, seine Bremsen hätten nicht funktioniert.