Diese Frage stellen sich sicherlich viele Eltern in den kalten Monaten regelmäßig: Was tun, wenn der Nachwuchs auf seinen Erlebnis-Anspruch pocht, die Temperaturen aber nicht gerade nach draußen ziehen? Wir haben eine Reihe von spannenden Indoor-Freizeitmöglichkeiten zusammengestellt.















Oberndorf - Es heißt "April, April, der weiß nicht, was er will". Dieses Jahr scheint es aber auch der Februar nicht zu wissen: Schnee ist in den meisten Teilen des Schwarzwalds noch nicht in Sicht. Es wird also in den meisten Orten vorerst einmal nichts aus Schlittenfahren und Ski-Ausflügen. Zum Glück gibt es aber auch in geschlossenen Räumen reichlich Möglichkeiten, sich zu amüsieren.

Mit Highspeed auf der Indy-Kart-Bahn in Rottweil unterwegs

Um sich wie ein Formel-1-Pilot zu fühlen und den Geschwindigkeitsrausch so richtig zu genießen, besucht man am besten eine Kartbahn. Das Mindestanforderung zur selbstständigen Rennfahrt liegt bei einem Alter von meist zwischen acht und zehn Jahren oder bei 125 Zentimetern Körpergröße. Zu den größten und längsten Bahnen gehört die Indy-Kartbahn Rottweil mit einer fast 550 Meter langen Strecke. Der kurvenreiche Rundkurs führt durch zwei Hallen und einen Tunnel.

Adresse: Neckartal 202, Rottweil

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag je 11 bis 22 Uhr

Kontakt/Website: https://www.indykart.de/

Toben und tollen auf dem Indoor-Spielplatz Fundorena am Feldberg

Wer auch bei schlechtem Wetter oder einem „grünem“ Winter nicht auf körperliche Action verzichten will, ist in der "Fundorena" am Feldberg richtig: Die Indoor-Arena liegt direkt beim Familienhotel "Feldberger Hof" unterm höchsten Schwarzwaldgipfel. Auf rund 4000 Quadratmeter Fläche gibt es laut "Schwarzwald Tourismus" zahlreiche Sportmöglichkeiten. Dazu gehören eine Reithalle, eine Eisbahn, eine Kinder-Trampolinanlage, ein Fitnessstudio und ein großer Hochseilgarten.

Adresse: Dr. Pilet Spur 11, Direkt am Seebuck, Feldberg

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 20 Uhr

Kontakt/Webseite: https://www.fundorena.de/de/

Murgels Spielhaus bespaßt Kinder in Baiersbronn

In "Murgels Spielhaus" in Baiersbronn hütet Maskottchen Murgel eine Spielewelt für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Dazu gehören eine Wasserwelt mit Forellenhotel, eine Wurzelhöhle mit Diamantenstaub und ein Feuerberg. Die Kids basteln unter Anleitung, spielen Tischfußball oder üben sich in der Spielküche als Koch.

Adresse: Bildstöckleweg 32, Baiersbronn

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr

Webseite: www.baiersbronn.de

Experimente zum Anfassen in der Experimenta Freudenstadt

Viele Experimente gibt es im Freudenstädter Museumslabor "Experimenta" zum selber machen. Man kann auch ein Schiff mittels Wasserantrieb zum Fahren bringen, einen Blick in den unendlichen Raum werfen oder den menschlichen Körper aus Röntgenbildern zusammensetzen. "Wir haben für alle Altersgruppen etwas spannendes", betont Inhaber Michael Krause. "Beliebt ist zum Beispiel der gefrorene Schatten. Da haben wir eine Wand mit fluoreszierender Oberfläche, auf die man seinen Schatten werfen kann. Dann geht das Licht an. Und überall, wo es nicht hinkommt, bleibt der Schatten eingefroren stehen."

Adresse: Musbacher Straße 5, Freudenstadt

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 16 Uhr

Webseite: www.experimenta-freudenstadt.de

Mitten im Märchen-Geschehen am Schloss Neuenbürg

Im Nordosten des Schwarzwaldes wird bei Führungen durch das begehbare Theater auf Schloss Neuenbürg das Märchen "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff in Erinnerung gerufen. Holzfiguren erzählen die Geschichte von einem Köhlerjungen, der sein Herz gegen einen Stein eintauscht, um wie die reichen Holzhändler leben zu können. "Wir haben gerade Winterpause bis zum 2. März", merkt Pressesprecherin Jaqueline Maltzahn-Redling an. "Dann geht es wieder los. Das Märchen hat ein paar Stellen, die ein bisschen unheimlich sind, vor allem für etwas ängstlichere Kinder bis etwa sechs Jahre. Aber dafür ist das Märchen auch für alle Altersgruppen spannend."

Davon abgesehen könne man im Schloss auch Kindergeburtstage feiern. Und das Team arbeite gerade am Einsatz eines "Actionbound I-Pads", das mit der neuen Saison zum Einsatz kommen soll. "Damit kann man dann zum Beispiel Abbildungen im Schloss finden und Rätsel lösen", stellt sie in Aussicht.

Adresse: Hintere Schlosssteige, Schloss 1, Neuenbürg

Öffnungszeiten: Ab 2. März: Mittwoch bis Samstag jeweils 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage je von 10 bis 18 Uhr

Webseite: www.schloss-neuenbuerg.de

Wasserspaß im Erlebnisbad Aquasol in Rottweil

Das „Aquasol“ in Rottweil bietet eine 120 Meter lange Röhrenrutsche und im Abenteuerbecken Massagedüsen, Bodensprudler und Gegenstromanlage.

Adresse: Brugger Straße 11, Rottweil

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 22 Uhr

Webseite: www.aquasol-rottweil.de

Im Panoramabad in Freudenstadt schorcheln die Besucher am virtuellen Korallenriff

Im Panoramabad in Freudenstadt gibt es neben dem 25-Meter-Sportbecken und einer Saunalandschaft einen Kinderbereich und ein Planschbecken für die jüngsten Badegäste. Außerdem gibt es zwei große Rutschen und einen Außenbereich. Mutige können vom Sprungturm hüpfen oder sich an einer Kletterwand im Wasser austoben. Seit vergangenem Jahr gibt es außerdem eine besondere Attraktion: In zwei verschiedenen Erlebniswelten können Badegäste mit einer VR-Taucherbrille mit 360°-Rundumsicht hautnah bunte Korallenriffe oder ein verborgenes Schiffswrack entdecken. Auch schnorcheln Seite an Seite mit einem virtuellen Delfin ist möglich.

Adresse: Ludwig-Jahn-Straße 60, Freudenstadt

Öffnungszeiten: Montag von 10 bis 22 Uhr, Dienstag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertags von 8 bis 20 Uhr

Webseite: https://www.panorama-bad.de/de

Spiel- und Kletterspaß bietet das Berolino in Balingen

Im Indoor-Spielplatz "Berolino" in Balingen haben Groß und Klein ihren Spaß. Es gibt unter anderem verschiedene Rutschen, Trampoline, eine große Elektrokartbahn, ein Indoor-Multifunktionsfeld, Airhockey, Tischkicker und Fahr-Attraktionen. In der Coronazeit hat sich das Berolino außerdem vergrößert. Jetzt gibt es auch einen 500 Quadratmeter großen Bereich für Kinder ab etwa zwölf Jahren und Erwachsene, das Berolino XL. "Die Kletterhalle haben wir zugunsten der Erweiterung aufgegeben", erklärt Inhaberin Marion Kapfer. "Die Idee gab es lange, aber erst in der Pandemie hatten wir die Zeit, dieses Mammut-Projekt umzusetzen." Im neuen Bereich gebe es einen Ninja-Parcours, eine Freifallrutsche und ein sogenanntes Velojump, ein Trampolin mit Bildschirm davor. "Damit kann man selbst zur Spielfigur in einem virtuellen Spiel werden", erklärt Kapfer. Auch eine E-Kart-Bahn und ein Kletterturm unterhalten auch die erwachsenen Besucher.

Adresse: Am Bangraben 30, Balingen

Öffnungszeiten: Freitags 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 bis 19 Uhr.

Webseite: www.berolino-balingen.de