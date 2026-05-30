Freizeittipps für heiße Tage: Diese Wassersport-Angebote gibt es in der Region

Zwischen Schwarzwald, Neckar- und Donautal gibt es zahlreiche Möglichkeiten, heiße Sommertage aktiv zu verbringen. Wir haben einige Angebote in der Region zusammengestellt.

Sonnenschein, wolkenloser Himmel und fast 30 Grad: Der Sommer scheint in der Region angekommen zu sein. Bereits im Mai wurden rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Wer an heißen Tagen Abkühlung sucht, findet diese nicht nur daheim vor der Klimaanlage oder im Freibad. Zahlreiche Flüsse und Seen in der Region bieten die Möglichkeit, eine erfrischende Zeit an oder auf dem Wasser zu verbringen. Unsere Redaktion hat einige Freizeittipps für Wasserratten zusammengestellt.

SUP und Kajak im Kreis Freudenstadt und an der Schwarzwaldhochstraße Im Kreis Freudenstadt gibt es gleich mehrere Wassersportangebote: etwa in Horb und an der Nagoldtalsperre bei Seewald. Das Unternehmen „23SPOTS Paddling“ betreibt mehrere Standorte im Landkreis, darunter den in Horb. Zum Leihen angeboten werden Kajaks, Kanadier, Packrafts, Rafting und Boards fürs Stand Up Paddling.

Tim Würz bringt "Stand Up Paddling" mit einem Leih-Container nach Horb. Foto: Lück

Seit rund sechs Jahren kann man in Horb flexibel SUPs ausleihen. Bei dem SUP-Automat am Alten Freibad können Besucher ihre Boards online buchen und bezahlen und vor Ort einfach abholen.

Eine besonders idyllische Kulisse bietet die Nagoldtalsperre Erzgrube bei Seewald. Am dortigen „Kayakomat“ können Besucher rund um die Uhr Kajaks per Onlinebuchung mieten. Zur Auswahl stehen Einer- und Zweierkajaks.

Den "KAYAKOMAT" gibt es unter anderem an der Nagoldtalsperre, am Bodensee und in Rottenburg. Foto: Wolf

Etwa 40 Fahrminuten von der Nagoldtalsperre entfernt wartet im Nordschwarzwald ein weiteres Ausflugsziel: Der Bootsverleih an der Schwarzenbach-Talsperre bei Forbach ist im Sommer ein Besuchermagnet. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist der Stausee der Schwarzenbachtalsperre aktuell leer und kann somit 2026 nicht genutzt werden. Der Bootsverleih öffnet voraussichtlich in der Saison 2027 nach Abschluss der Arbeiten wieder.

Stocherkahnfahrten im Kreis Calw

Auch in Calw finden sich einige Angebote. Für eine Tour durch das Nagoldtal von Calw bis Pforzheim vermietet und verkauft der Anbieter „Paddelfritz“ aus Bad Liebenzell Kajaks, Kanus und aufblasbare SUPs. Das „23SpotsPaddling“ hat in Nagold ebenfalls einen Standort.

Bei einer Stocherkahnfahrt können sich Gäste entspannt zurücklehnen. Foto: Fritsch

Wer es ruhiger angehen möchte, kann bei einer Stocherkahnfahrt auf der Nagold am Longwyplatz vorbei und durch den Stadtpark Kleb gleiten. Vor allem für Junggesellenabschiede, Geburtstage oder Vereinsausflüge sind die Fahrten von Stocherkahn Nagold beliebt. Alternativ werden in Nagold auch Tretboote verliehen.

Kanutouren und Equipment für Wassersport im Kreis Rottweil

Bei Kanusport Neptun kann man im Kreis Rottweil Kanutouren auf dem oberen Neckar von Fischingen bis Horb und darüber hinaus buchen. Von zweistündigen Ausflügen bis hin zu Zweitagestouren können Einzelpersonen und Gruppen den Neckar erkunden.

Neben Touren auf Flüssen und Seen kann im Kreis Rottweil auch Wassersportausrüstung ausgeliehen werden. Etwa bei SUP Rottweil und beim Kanuverleih Neckartal.

Kajak und Kanu im Kreis Tübingen

Eine Karte, ein Paddel und eine Schwimmweste, und dann geht es ins Wasser. Im Kreis Tübingen gibt es dazu gleich mehrere Möglichkeiten: Neckartal Expeditionstouren Lars Dießner etwa bietet verschiedene Expeditionstouren von acht bis zu 32 Kilometern mit dem Kanu an. Auch nach der Tour können Gäste noch vor Ort an der Grillstelle den Tag ausklingen lassen. Wer keine Tour buchen möchte, ist beim „KAYAKOMAT“ in Rottenburg an der richtigen Adresse.

Die Kajaks liegen für die Ausleihe am Neckar in Rottenburg bereit. Foto: Andreas Straub

Vor allem der Beachpoint Neckar Tübingen bietet eine große Auswahl: Von SUP-Boards, aufblasbaren SUPs und Handboards über Mega-SUPs bis hin zu Kanadiern und Kajaks. Darüber hinaus werden sogenannte Wings angeboten. Dabei handelt es sich um eine Art tragbares Segel, das nicht mit dem Board verbunden ist und beim Wingsurfen zusätzlichen Vortrieb ermöglicht. In Tübingen können Besucher zudem bei verschiedenen Stocherkahnfahrten den Neckar erkunden.

Kanu- und Kajakfahrten durch die Donau

Besonders reizvolle Strecken an der Donau bieten Out Active in Trochtelfingen sowie das Erlebnisreich Besi Kanuverleih Donautal. Mit Kajak oder Kanu geht es flussabwärts durch die Landschaft, vorbei an Sehenswürdigkeiten und verschiedenen Möglichkeiten für Zwischenstopps.

Ob gemütliche Stocherkahnfahrt in Tübingen, Kanutour auf dem Neckar oder Stand-up-Paddling in Horb: Für eine Auszeit auf dem Wasser gibt es in der Region zahlreiche Möglichkeiten – und die passende Abkühlung gleich dazu.