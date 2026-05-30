Freizeittipps für heiße Tage: Diese Wassersport-Angebote gibt es in der Region

Zwischen Schwarzwald, Neckar- und Donautal gibt es zahlreiche Möglichkeiten, heiße Sommertage aktiv zu verbringen. Wir haben einige Angebote in der Region zusammengestellt.
Sonnenschein, wolkenloser Himmel und fast 30 Grad: Der Sommer scheint in der Region angekommen zu sein. Bereits im Mai wurden rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Wer an heißen Tagen Abkühlung sucht, findet diese nicht nur daheim vor der Klimaanlage oder im Freibad. Zahlreiche Flüsse und Seen in der Region bieten die Möglichkeit, eine erfrischende Zeit an oder auf dem Wasser zu verbringen. Unsere Redaktion hat einige Freizeittipps für Wasserratten zusammengestellt.