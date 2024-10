Das Wochenende steht vor der Tür - und es ist Schmuddelwetter angesagt. Was also tun, wenn sich Langeweile breit macht? Zu Hause sitzen und Däumchen drehen?

Nicht doch! Zum Glück gibt es auch in geschlossenen Räumen reichlich Möglichkeiten, sich zu amüsieren.

Nachfolgend ein paar Tipps für Familien im Schwarzwald und drumherum.

Mit Highspeed auf der Indy-Kart-Bahn in Rottweil unterwegs

Um sich wie ein Formel-1-Pilot zu fühlen und den Geschwindigkeitsrausch so richtig zu genießen, besucht man am besten eine Kartbahn. Das Mindestanforderung zur selbstständigen Rennfahrt liegt bei einem Alter von meist zwischen acht und zehn Jahren oder bei 125 Zentimetern Körpergröße. Zu den größten und längsten Bahnen gehört die Indy-Kartbahn Rottweil mit einer fast 550 Meter langen Strecke. Der kurvenreiche Rundkurs führt durch zwei Hallen und einen Tunnel.

Adresse: Neckartal 202, Rottweil

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils 16 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag je 11 bis 21 Uhr

Kontakt/Website: indykart.de

Toben und tollen auf dem Indoor-Spielplatz Fundorena am Feldberg

Wer auch bei schlechtem Wetter oder einem „grünem“ Winter nicht auf körperliche Action verzichten will, ist in der "Fundorena" am Feldberg richtig: Die Indoor-Arena liegt direkt beim Familienhotel "Feldberger Hof" unterm höchsten Schwarzwaldgipfel. Auf rund 4000 Quadratmeter Fläche gibt es laut "Schwarzwald Tourismus" zahlreiche Sportmöglichkeiten. Dazu gehören eine Reithalle, eine Eisbahn, eine Kinder-Trampolinanlage, ein Fitnessstudio und ein großer Hochseilgarten.

Adresse: Dr. Pilet Spur 11, Direkt am Seebuck, Feldberg

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 20 Uhr

Kontakt/Webseite: fundorena.de/de

Experimente zum Anfassen in der Experimenta Freudenstadt

Viele Experimente gibt es im Freudenstädter Museumslabor "Experimenta" zum selber machen. Man kann auch ein Schiff mittels Wasserantrieb zum Fahren bringen, einen Blick in den unendlichen Raum werfen oder den menschlichen Körper aus Röntgenbildern zusammensetzen. "Wir haben für alle Altersgruppen etwas spannendes", betont Inhaber Michael Krause. "Beliebt ist zum Beispiel der gefrorene Schatten. Da haben wir eine Wand mit fluoreszierender Oberfläche, auf die man seinen Schatten werfen kann. Dann geht das Licht an. Und überall, wo es nicht hinkommt, bleibt der Schatten eingefroren stehen."

Adresse: Musbacher Straße 5, Freudenstadt

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 16 Uhr

Webseite: experimenta-freudenstadt.de

Wasserspaß im Erlebnisbad Aquasol in Rottweil

Das „Aquasol“ in Rottweil bietet eine 120 Meter lange Röhrenrutsche und im Abenteuerbecken Massagedüsen, Bodensprudler und Gegenstromanlage.

Adresse: Brugger Straße 11, Rottweil

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 22 Uhr

Webseite: aquasol-rottweil.de

Im Panoramabad in Freudenstadt schorcheln die Besucher am virtuellen Korallenriff

Im Panoramabad in Freudenstadt gibt es neben dem 25-Meter-Sportbecken und einer Saunalandschaft einen Kinderbereich und ein Planschbecken für die jüngsten Badegäste. Außerdem gibt es zwei große Rutschen und einen Außenbereich. Mutige können vom Sprungturm hüpfen oder sich an einer Kletterwand im Wasser austoben. Seit einigen Jahren gibt es außerdem eine besondere Attraktion: In zwei verschiedenen Erlebniswelten können Badegäste mit einer VR-Taucherbrille mit 360°-Rundumsicht hautnah bunte Korallenriffe oder ein verborgenes Schiffswrack entdecken. Auch schnorcheln Seite an Seite mit einem virtuellen Delfin ist möglich.

Adresse: Ludwig-Jahn-Straße 60, Freudenstadt

Hinweis: Vom 30.09. bis 8.12.2024 stehen Sanierungsarbeiten im Panorama-Bad an. In dieser Zeit sind nur der Vitalbereich und die Saunalandschaft geöffnet. Alle anderen Bereiche, auch die Gastronomie, sind geschlossen. Es gelten geänderte Öffnungszeiten und Preise.

Webseite: panorama-bad.de

Spiel- und Kletterspaß bietet das Berolino in Balingen

Im Indoor-Spielplatz "Berolino" in Balingen haben Groß und Klein ihren Spaß. Es gibt unter anderem verschiedene Rutschen, Trampoline, eine große Elektrokartbahn, ein Indoor-Multifunktionsfeld, Airhockey, Tischkicker und Fahr-Attraktionen. Seit einigen Jahren gibt es zudem einen 500 Quadratmeter großen Bereich für größere Kinder sowie Erwachsene, das "Berolino XL". Besucher finden dort unter anderem einen Ninja-Parcours, eine Freifallrutsche und ein sogenanntes Valojump - ein Trampolin mit Bildschirm davor. Eine E-Kart-Bahn und ein Kletterturm unterhalten auch die erwachsenen Besucher.

Adresse: Am Bangraben 30, Balingen

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, Tickets müssen vorab online gekauft werden.

Webseite: berolino-balingen.info

