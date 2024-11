Genussreich durch Rottweils Stadtgeschichte wandeln können Interessierte bei der „Stadtführung mit Genuss“. Die beiden Stadtführer Joachim Maier und Bettina Auch erzählen dabei so manche Anekdote aus Rottweils reicher Geschichte, und Jeanette Völker vom „Potpourri“ sowie Tobias Maier von „Maiers Johanniterbad“ reichen dazu kulinarische Schmankerl.

Das Tourismusmarketing der Stadt Rottweil hat jetzt die Termine für 2025 bekannt gegeben – Karten können ab sofort gekauft werden.

Los geht die Tour vor der Tourist-Information. Hier begrüßt Stadtführer Joachim Maier die Gästeschar und heißt sie im Herzen von Rottweil willkommen. Sie erfahren gleich einiges darüber, was sich in der Hauptstraße in den vergangenen Jahrhunderten so zugetragen hat, wer einst im Schwarzen Tor wohnte und vieles mehr.

Aperitif im Museum

Stationen sind dann das Stadtmuseum, wo Jeanette Völker vom „Potpourri“ mit ihrem Team bereits wartet, um den Aperitif zu reichen und das Alte Rathaus, wo eine leckere Suppe ausgelöffelt werden kann. Frisch gestärkt und mit Stadtführerwechsel führt die Tour Richtung Heilig-Kreuz-Münster. Stadtführerin Bettina Auch beschreibt sehr anschaulich, wie die Wahlen zu Reichsstadtzeiten abgehalten wurden, erzählt in der Predigerkirche die Geschichte über die Madonna von der Augenwende, erläutert am Bockshof die Au und gibt auch die eine oder andere Anekdote zum Spital zum Besten.

Krönender Hauptgang

Nach gut zweieinhalb Stunden geht es Richtung „Maiers Johanniterbad“, wo es zunächst noch Wissenswertes zum Kameralamtsgarten gibt, bevor die Gruppe für den krönenden Hauptgang und die Nachspeise und zum Ausklang des Abends zu Tisch sitzt.

Tickets und Geschenkgutscheine sind bei der Tourist-Information Rottweil erhältlich. Der erste Termin ist am Freitag, 23. Mai 2025, um 17.30 Uhr. Nähere Informationen über das angebotene Menü sowie weitere Termine für 2025 stehen auf www.tourismus-rottweil.de.