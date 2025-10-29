Freizeittipp in Harthausen: Maislabyrinth lockt mehr als 700 Besucher an

Es hat sich mittlerweile zum Herbst-Highlight für die Gemeinde und die Region entwickelt: das Maislabyrinth in Harthausen. Die Thudium-Brüder ziehen jetzt Bilanz.

„Jedes Jahr eine tolle Idee“, „Hat den Kindern und auch den Erwachsenen super gefallen“ und „Ich war hier mindestens zehn Mal, weil es mir richtig Spaß macht“ – das Feedback der Besucher spricht eine deutliche Sprache: Das Maislabyrinth in Harthausen war auch in diesem Jahr ein beliebter Freizeitspaß. Und es gibt Hoffnung auf eine Fortsetzung.

Das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet war das Maislabyrinth am 12. Oktober. In diesem Jahr befand es sich in Verlängerung der Straße Hofäcker. Aufgrund der Fruchtfolge wird der Standort von Jahr zu Jahr gewechselt.

Seit 13. Oktober abgeerntet

In der Woche ab dem 13. Oktober wurde das Maisfeld abgeerntet, teilt Jörg Thudium vom Hofgut Ramstein mit. Sein Bruder Jan und er zeichnen verantwortlich für das Freizeitangebot auf Spendenbasis, das bereits zum dritten Mal geschaffen wurde und sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Die Idee ist schnell erklärt: Nicht nur gilt es, den Weg aus dem Labyrinth zu finden, es gibt auch überall verteilt Quizfragen zu finden. Wer alle Fragen – sie drehen sich traditionell um das Thema Landwirtschaft – richtig beantwortet, das entsprechende Formular ausfüllt und am Labyrinth-Eingang einwirft, hat die Chance auf einen Gewinn.

Aus der Vogelperspektive betrachtet ergeben die Wege im Maislabyrinth übrigens stets ein Motiv, das zum Thema Landwirtschaft passt – in diesem Jahr das einer Kuh.

Allein rund 700 Quizformulare

In den knapp sechs Wochen, die das Maislabyrinth geöffnet war, seien rund 700 ausgefüllte Quizzettel abgegeben worden, informiert uns Jörg Thudium. Da nicht jeder, der das Labyrinth besucht hat, auch am Quiz teilgenommen hat, dürfte die „Dunkelziffer“ an Besuchern noch deutlich höher sein.

In diesem Jahr bildeten die ins Maisfeld gemähten Wege, aus der Vogelperspektive betrachtet, das Motiv einer Kuh. Foto: Thudium

„Da das Wetter an vielen Tagen eher bescheiden war, freuen wir uns, dass doch so viele Besucher dem Wetter getrotzt und den Weg in unser Maislabyrinth auf sich genommen haben“, meint Jörg Thudium.

Positiv überrascht sei man auch darüber, dass es von Jahr zu Jahr mehr Besucher würden, obwohl das Labyrinth neben einem Zeitungsartikel und der Verbreitung per Whatsapp nicht groß beworben werde.

„Auch Urlauber oder Besucher unserer Region haben das Angebot genutzt“, weiß Thudium. So habe man beispielsweise Gäste aus Miesbach und Gilching (Oberbayern) begrüßen dürfen. Der Großteil der Besucher komme aber aus dem näheren Umkreis – rund 80 Prozent aus dem Kreis Rottweil und viele aus den Nachbarlandkreisen.

Viel positives Feedback

Gefreut habe man sich auch über die vielen netten Nachrichten, die man als Feedback bekommen habe, meint Jörg Thudium. Und mittlerweile dürfte schon der Gewinner des Quiz’ mit dem Gutschein eines lokalen Anbieters überrascht worden sein.

Das positive Feedback der Organisatoren lässt auf eine Fortsetzung hoffen. Und Jörg Thudiums folgende Worte klingen vielversprechend: „Um Interessierte zukünftig frühzeitig zu informieren, werden wir auf unserer neu gestalteten Homepage eine separate Rubrik zum Maislabyrinth anlegen“, kündigt er an. Vorfreude auf den nächsten Sommer dürfte also durchaus angebracht sein.

Weitere Info gibt es auch unter www.hofgut-ramstein.de.