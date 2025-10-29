Freizeittipp in Harthausen: Maislabyrinth lockt mehr als 700 Besucher an

Es hat sich mittlerweile zum Herbst-Highlight für die Gemeinde und die Region entwickelt: das Maislabyrinth in Harthausen. Die Thudium-Brüder ziehen jetzt Bilanz.
„Jedes Jahr eine tolle Idee“, „Hat den Kindern und auch den Erwachsenen super gefallen“ und „Ich war hier mindestens zehn Mal, weil es mir richtig Spaß macht“ – das Feedback der Besucher spricht eine deutliche Sprache: Das Maislabyrinth in Harthausen war auch in diesem Jahr ein beliebter Freizeitspaß. Und es gibt Hoffnung auf eine Fortsetzung.