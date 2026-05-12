Freizeittipp in Dietingen: Neues Outdoor-Escape-Game verspricht Rätselspaß im Freien

Jetzt wird’s magisch: „Exitanos“ aus Dietingen hat ein neues Abenteuer parat. Ab dem 15. Mai kann man sich auf Outdoor-Rätseltour begeben.

Vor sechs Jahren haben Vasili Semilidis, Peter Harling und Stefanie Harling ihren ersten Escape Room im Keller des Gasthauses Adler in Dietingen eröffnet. Drei Jahre später kam der nächste dazu. Jetzt bringen sie ihr erstes Outdoor-Escape-Game an den Start. Bei dem kann nicht nur im Freien gerätselt werden, die Spieler lernen ganz nebenbei auch Dietingen und die Umgebung kennen.

„Wir wollten unbedingt ein Angebot für draußen schaffen, das Rätseln mit dem Unterwegssein im Ort und in der Natur kombiniert“, erklärt Peter Harling. Das Ergebnis ist „Auroras Magischer Würfel“. Dabei begeben sich die Spieler auf eine spannende Reise rund um die Geheimnisse eines Zauberwürfels. Jedes Rätsel führt sie dabei an einen anderen Ort. Und am Ende gilt es, eine alles entscheidende Frage zu beantworten.

So funktioniert’s

Wie kann man sich das Outdoor-Spiel vorstellen? Die Gruppe – bis zu acht Spieler sind möglich – erhält einen Rucksack, ein Tablet, den magischen Würfel, ein Buch mit rätselhaften Zeichen und einen Zauberstab.

Über das Tablet tauchen die Spieler in die Geschichte des Geistes ein, der im magischen Würfel gefangen gehalten wird, und erhalten Spielanweisungen. Um die Rätsel zu lösen, müssen sie nicht nur das Buch zurate ziehen, sondern auch den Zauberstab einsetzen und mit dem magischen Würfel interagieren.

Ist das erste Rätsel gelöst, erfahren die Spieler über das Tablet, wo die nächste Station ist und müssen diese wie bei einer Schnitzeljagd aufsuchen, um dort das nächste Rätsel zu lösen. Das Tablet verrät dabei nicht nur, wo die nächste Station liegt und wie viel man schon geschafft hat, wer ein bisschen Hilfestellung benötigt, kann auch Tipps anfordern, wie Vasili Semilidis uns zeigt.

Der Rätselspaß dauert insgesamt rund zwei Stunden und eignet sich für Spieler ab zehn Jahren. Escape-Room-Erfahrung kann helfen, ist aber nicht zwingend nötig.

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Auf der einjährigen Suche nach dem passenden Spiel hat das „Exitanos“-Team viele Anbieter unter die Lupe genommen. Im Magie- und Fantasiewelt-Konzept in Anlehnung an Harry Potter sah es einen passenden Gegenpart zum historischen Gladiator-Thema des Escape Rooms. Die Route, die ein paar besonders schöne Ziele verspricht, haben Semilidis und die Harlings selbst entwickelt.

Mit dem Bollerwagen los

Dank zwei Spiel-Sets können sich zwei Gruppen parallel auf den Weg machen. Weil das Rätseln an der frischen Luft hungrig und durstig machen kann, gibt das „Exitanos“-Team den Spielern auf Wunsch auch einen Bollerwagen mit Verpflegung mit.

Für Firmenfeiern, Vereinsausflüge, Junggesellenabschiede und mehr hat das Team außerdem Programme für bis zu 32 Personen entwickelt, bei denen auch die Escape Rooms eingebunden werden.

Das neue Outdoor-Angebot haben die Harlings und Semilidis auch als Antwort auf eine leicht sinkende Auslastung im Sommer auf den Weg gebracht. Wobei die Räume insgesamt wirklich super gebucht seien, machen sie klar. Und auch über die Google-Bewertungen – 5,0 Sterne bei rund 400 Rezensionen – freut sich das junge Team.

Das Outdoor-Angebot scheint aber nicht nur in der warmen Jahreszeit Interesse zu wecken, auch für den Winter habe man schon Anfragen bekommen, erzählen Semilidis und die Harlings. Gleichzeitig könne man damit auch andere Spielertypen ansprechen, die sich mit dem Gedanken des „Eingesperrt-Seins“ vielleicht eher schwertäten.

Escape Rooms beliebter denn je

Generell sei der Trend der Escape Rooms alles andere als passé. Das liege sicherlich auch daran, weil es in der Region weiterhin neue Angebote und ganz besondere Konzepte gebe, sagt Peter Harling. In den Dietinger Escape Rooms seien 50 Prozent der Besucher Erstspieler.

Die Escape-Room-Betreiber aus der Region träfen sich übrigens regelmäßig zum Austausch. „Da gibt es kein Konkurrenzdenken, im Gegenteil: Je mehr tolle Angebote es gibt, desto größer ist die Sichtbarkeit.“ Da könne man sich guten Gewissens gegenseitig empfehlen. Was die Escape-Room-Betreiber alle eine: „Wir lieben das Rätseln einfach und wollen die Leidenschaft am Spiel weitertragen.“

Weitere Info gibt es unter www.exitanos.de