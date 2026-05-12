Freizeittipp in Dietingen: Neues Outdoor-Escape-Game verspricht Rätselspaß im Freien

Jetzt wird’s magisch: „Exitanos“ aus Dietingen hat ein neues Abenteuer parat. Ab dem 15. Mai kann man sich auf Outdoor-Rätseltour begeben.
Vor sechs Jahren haben Vasili Semilidis, Peter Harling und Stefanie Harling ihren ersten Escape Room im Keller des Gasthauses Adler in Dietingen eröffnet. Drei Jahre später kam der nächste dazu. Jetzt bringen sie ihr erstes Outdoor-Escape-Game an den Start. Bei dem kann nicht nur im Freien gerätselt werden, die Spieler lernen ganz nebenbei auch Dietingen und die Umgebung kennen.