Freizeittipp für Pfingsten: Zu Höfen und Mühlen rund um Königsfeld

Großer traditioneller Wandertag am Deutschen Mühlentag in Königsfeld Am Pfingstmontag, 9. Juni, dem bundesweiten Deutschen Mühlentag, lädt der Kurort Königsfeld zum traditionellen Wandertag auf den romantischen Höfe- und Mühlenwanderwegen ein. Ein Grund, sich in der herrlichen Umgebung von Königsfeld einmal umzuschauen, die gute Luft des Heilklimatischen Kurortes zu atmen und sich auf die Spuren der vielen historischen Höfe und Mühlen zu begeben.

Für das leibliche Wohl ist unterwegs bestens gesorgt. Gasthäuser, Wanderstuben, Bauernhöfe und Mühlen laden an den Wegen nicht nur mit musikalischer Unterhaltung, sondern auch zu hausgemachten Spezialitäten, deftigem Vesper, leckerem Kuchen und anderen kulinarischen Köstlichkeiten ein. Unter anderem sind in Buchenberg die Waldau Schänke am Fuße der Ruine Waldau und das Gasthaus Schappelstube geöffnet. Der Jungbauernhof gilt als einer der größten Schwarzwaldhöfe im gesamten Schwarzwald. Seine Türen sind zur Besichtigung geöffnet, dabei kommt die Verpflegung nicht zu kurz, bei Schlechtwetter in der Tenne.

Der Weiherhof lädt zu Speis und Trank und zur Besichtigung der aufwendig und liebevoll restaurierten Hausmahlmühle ein. In Burgberg lädt die Getreidemühle Götz – Sägmühle – zur Besichtigung, zum Einkaufen und zum Probieren der Produkte ein. Im Festzelt beim Gasthof Kranz nebenan werden die Wanderer mit Speis und Trank verwöhnt und auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Kulinarische Köstlichkeiten

Der Hils-Hof auf dem Nägelesee öffnet seine Türen und lädt zu kulinarischen Köstlichkeiten ein und bietet auch für Kinder Einblicke in die Land-wirtschaft. Traktoren und Tiere stehen im Mittelpunkt bei Familie Götz auf dem Schmiedshof. Ein reichhaltiges Speisenangebot sorgt auch hier für beste Versorgung für die Wanderer, Radfahrer und motorisierte Besucher. Auf historische Spurensuche begibt man sich auch in Buchenberg im Dorfmuseum, das ebenfalls seine Türen öffnet und einzigartige Unikate der Region präsentiert. Von 11 Uhr bis 17 Uhr lockt hier die Ausstellung zu Brauchtum und Handwerk im Glasbachtal.

Geführte Wanderungen

Insgesamt ist der Wandertag ein überaus attraktives Angebot auch für Familien, zumal alle Wege mit dem Kinderwagen abgefahren werden können. Wer keine Lust hat, auf eigene Faust die gut ausgeschilderten Wege zu bewandern, hat die Möglichkeit, an einer der drei geführten Wanderungen teilzunehmen. Zwei Routen starten um 11.30 Uhr beim Eichhörnchen-Wegweiser am Doniswald, Rathausstraße 2, Königsfeld. Hier gibt es auch Parkmöglichkeiten. Diese beiden Wanderungen werden in Kooperation mit dem örtlichen Schwarzwaldverein durchgeführt. Eine weitere geführte Wanderung wird vom Geschichtsverein Buchenberg angeboten und starten um 13 Uhr am Rathaus in Buchenberg. Parkmöglichkeiten gibt es beim Haus der Bürger. Einen ausführlichen Flyer über den großen Wandertag mit seinen vielen Angeboten und einer kleinen Wanderkarte gibt es bei der Tourist-Info Königsfeld oder unter www.koenigsfeld.de als Download.

Kultur und Geschichte

Deutscher Mühlentag

1994 wurde bundesweit der Deutsche Mühlentag von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) eingeführt, welcher seitdem jährlich am Pfingstmontag stattfindet. Startete man damals noch mit gerade mal 460 Mühlen, so erklärten in den letzten Jahren schon über 1800 Mühlen ihre Teilnahme. Auch in diesem Jahr laden wieder zahlreiche historische Mühlen zu diesem „Tag der offenen Tür“ ein, um den Besuchern die Bedeutung, Geschichte und Funktionen der „ältesten Kraftmaschine der Menschheit“ zu präsentieren.

Drei Wege

Königsfeld präsentiert seine Schätze seit 2001 am Deutschen Mühlentag. Der erste Teil der Höfe- und Mühlenwanderwege wurde in diesem Jahr feierlich eröffnet. Er verbindet dreizehn Höfe und Mühlen und verläuft von Königsfeld über Bregnitz und Martinsweiler zum Mönchhof und dann über die Waldau zurück nach Königsfeld. Im Jahre 2003 wurde der zweite Abschnitt eröffnet. Er verbindet zwölf Höfe und Mühlen und führt von Königsfeld über die Waldau auf den Nonnenberg und über die Ortsteile Burgberg und Erdmannsweiler zurück nach Königsfeld. In Buchenberg wurde 2004 der dritte Höfe- und Mühlenwanderweg eröffnet. Er führt als Rundweg vom Dorf Buchenberg durch das Landschaftsschutzgebiet Glasbachtal.

Ziel

Zweck des Deutschen Mühlentags ist, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler zu richten, deren Geschichte über 2000 Jahre zurückreicht. Mühlen gelten als die ältesten Maschinen der Menschheit mit mehr als 160 Anwendungsbereiche. Neben der Verarbeitung von Getreide dienten Mühlen dem Sägen von Holz, dem Pressen von Öl, dem Stampfen von Flachs, dem Schöpfen und Pumpen von Wasser, als Antrieb für Schmiedehämmer, zum Schleifen oder zur Papierherstellung. Nahezu jede Maschine zur Ver- oder Bearbeitung von Rohstoffen nutzte als Energiequelle Wasser oder Wind. Mühlen sind die umweltfreundlichen Vorläufer der gesamten Technisierung. Bekanntlich ranken sich um Mühlen viele heitere und ernste Geschichten sowie Märchen und Gedichte vom Mahlen und zur Bedeutung von Wind und Wasser. Nie geht es dabei allein um Technikgeschichte, sondern stets auch um Kultur- und Sozialgeschichte. Das macht heute noch die Faszination der historischen Müllerei aus.