2 Auf dem Weg nach Bethlehem: die Könige und ihre Kamele sind auf dem Weihnachtsweg bereits gesichtet worden. Foto: Mager

30 weihnachtliche Stationen bietet der neue Weihnachtsweg Eschachtal, der am Sonntag, 18. Dezember, eröffnet wird.















Link kopiert

Zimmern-Flözlingen/Stetten - Im Eschachtal gibt es heuer erstmals einen Weihnachtsweg, den die beiden Kirchengemeinden Stetten und Flözlingen gemeinsam initiiert haben. Am kommenden Sonntag, 18. Dezember, wird der Weihnachtsweg um 14 Uhr in der Flözlinger Kirche von Pfarrerin Kristina Reichle und Gemeindereferentin Tanja Fischer offiziell eröffnet.

Mit dabei sein wird auch Künstler Tobias Kammerer, der die ersten beiden Stationen des Wegs gestaltet hat und über sein Farbkonzept berichten wird.

30 Stationen

Im Anschluss können sich alle Interessierten auf den fünf Kilometer langen Rundweg machen und den Spuren Weihnachtens folgen. An den 30 Stationen gibt es eine ganze Menge zu entdecken. In den vergangenen Wochen wurde fleißig gewerkelt und gebastelt. Beteiligt sind Kindergärten, die Schule in Stetten und Zimmern, Künstler wie Silke Mager, Chantal Coutu, Elke Oberle-Schmißrauter, Tobias Kammerer und auch viele private Initiativen. Die Idee für den Weihnachtsweg im Eschachtal stammt von der Künstlerin Silke Mager und von Stefanie Siegmeier.

Sterne weisen den Weg

Gelbe, weihnachtlich dekorierte Sterne weisen den Weg von Station zu Station des Weihnachtswegs, und die Besucher können sich auf eine große Entdeckungsreise begeben. Damit sie sich auf der gut fünf Kilometer langen Rundtour zwischendurch stärken können, gibt es auch eine Bewirtungshütte oberhalb von Flözlingen, in der Vereine, aber auch Familien Wärmendes und leckere Schmankerl am Wegesrand bieten. Zudem gibt es gastronomische Angebote und auch private Bewirtungsstationen, sowie eine Bewirtung beim Haus St. Maria in Stetten.

Informationen zur Bewirtung

Die Karte für den Rundweg wird in den Kirchen und in der kleinen Kapelle am Wegesrand ausgehängt sein, ebenso weitere Informationen zur Bewirtung, beispielsweise, wer wann und wo geöffnet hat. Umfassende Informationen gibt es auch auf der Seite im Internet, denn an den Sonntagen kann man auch die Beuter-Krippe und die Anlage der Modellbahnfreunde Eschachtal im Stettener Rathaus bestaunen. Und wer es ganz genau wissen möchte, der kann am Sonntag, 18. Dezember, von 8 bis 12 Uhr Radio hören, denn dann sind Stefanie Siegmeier und Silke Mager von 8 bis 10 Uhr bei "antenne 1 Neckarburg Rock&Pop" in der Sendung "Typisch himmlisch" bei Hans-Peter Mattes zu Gast und erzählen eine ganze Menge über den Weihnachtsweg.

Weg bis zum 8. Januar täglich geöffnet

Der Weihnachtsweg steht bis zum 8. Januar. Er ist täglich durchgehend begehbar. Am 8. Januar findet der Abschluss um 16 Uhr in der Stettener Kirche statt. Auch diesen werden Pfarrerin Kristina Reichle und Gemeindereferentin Tanja Fischer gestalten. Für den Weihnachtsweg wird kein Eintritt erhoben. In den Kirchen stehen aber Spendenkässchen bereit. Der komplette Erlös wird dem Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser gespendet. Man kann also gemeinsam unterwegs sein und Gutes tun.