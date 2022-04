1 Nach zwei Jahren kann der Stirnlampenlauf wieder stattfinden, darüber freuen sich (von links): Alexander Kupprion, Sport Müller Geschäftsführer (Singen); Nadine Gorber, Leitung Sponsoring & Events Bad Dürrheimer Mineralbrunnen; Lena Klatt, Veranstaltungsleitung der Kur und Bäder GmbH sowie Katharina Novikov, Bäckerei Krachenfels. Foto: Kur und Bäder

Der Startschuss für den 14. Stirnlampenlauf fällt am Freitag, 29. April, um 21 Uhr. Die Startgebühr kommt dem Förderverein der Carl-Orff-Schule zugute.















Bad Dürrheim - Nach zwei Jahren Zwangspause darf der Lauf mittlerweile schon zum 14. Mal stattfinden. Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Konzertmuschel im Kurpark. Hier können sich Kurzentschlossene für eine Startgebühr von fünf Euro anmelden. Die komplette Anmeldegebühr, wird in diesem Jahr erneut dem Förderverein der Carl-Orff-Schule in Villingen-Schwenningen zu Gute kommen, teilen die Veranstalter mit.

Ab 20.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung und Informationen zur Strecke sowie das Aufwärmprogramm durch die Sportlehrer der Fitnessabteilung im Solemar. Um 21 Uhr erfolgt der Startschuss durch den Marketingleiter des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens Michael Neuenhagen. Die Läufer und Walker können sich während des Laufs für eine fünf oder acht Kilometer lange Strecke entscheiden. Auf der Acht-Kilometer-Strecke gibt es auf Höhe der Realschule ein Getränke-Verpflegungsdepot. Nach dem Zieleinlauf können sich alle Teilnehmer am Snack-Brotbuffet und am Getränkestand stärken, auch ein kühles alkoholfreies Bier erwartet die Teilnehmer im Zielbereich.

Rund 80 Helfer benötigt

Auf und neben der Strecke werden auch in diesem Jahr rund 80 Helfer der Polizei, der Jugendfeuerwehr Bad Dürrheim und Villingen, des Fördervereins der Carl-Orff-Schule und der Realschule am Salinensee im Einsatz sein. Voraussetzung für den Start ist eine Stirnlampe oder eine andere mitgeführte Beleuchtung, welche schon im Voraus oder am Veranstaltungsabend erworben werden kann.

Jeder Teilnehmer, der seinen Anmeldecoupon abgegeben hat, nimmt außerdem automatisch an der am Abend stattfindenden Verlosung teil. Als Hauptpreis gibt es eine Laufausrüstung im Wert von 500 Euro, sowie weitere tolle Sachpreise die von den Veranstaltern gesponsert werden, zu gewinnen. Jede Gruppe ab zehn Teilnehmern, die äußerlich erkennbar ist, kann auch an der Verlosung des Gruppenpreises teilnehmen. Hierzu ist eine gesonderte Anmeldung möglich.

Beliebter Lauf

Der Stirnlampenlauf ist mittlerweile einer der beliebtesten Läufe der Region und bildet für Groß und Klein den Auftakt in die Laufsaison. Das größte Ziel beim klimaneutralen Lauf seien wieder glückliche Läufer und Walker, die für einen guten Zweck und ihre eigene Gesundheit laufen, so die Veranstalter. Anmelden können sich Laufinteressierte auf www.stirnlampenlauf.de oder am Veranstaltungsabend im Kurhaus. Gruppenanmeldungen sind bis 27. April möglich.

Straßensperrungen beim Stirnlampenlauf

Die Teilnehmer laufen und walken quer durch die Kur- und Bäderstadt. Dadurch kommt es vereinzelt zu folgenden Straßensperrungen: Bahnhofstraße Ecke Friedrichstraße (verkehrsberuhigter Bereich); Zufahrt des Klinikkomplexes über die Luisenstraße (Ausweichmöglichkeit bietet die Hammerbühlstraße); Bahnhofstraße Ecke Salinenstraße; Viktoriastraße an der Einmündung Friedrichstraße; Hofstraße Ecke Karlstraße; Karlstraße an der Einmündung Obere Lehr (kurz vor Rennstrecke); Karlstraße an der Einmündung Goethestraße; Karlstraße an der Einmündung Sonnenstraße; Karlstraße an der Einmündung K 5700; Karlstraße an der Einmündung landwirtschaftlicher Weg vor Einmündung Rennstrecke. Die Einmündung Karlstraße/Lindenplatz ist halbseitig gesperrt (Umleitung erfolgt innerorts) Die genaue Strecke kann unter www.stirnlampenlauf.de eingesehen werden.