Freizeitspaß rund um Blumberg: Ausflugstipps für die Ferien

1 Sauschwänzlebahn fahren – das ist einer der Höhepunkte bei Ausflügen in und um Blumberg herum. Foto: Jens Wursthorn Warum in die Ferne schweifen? In Blumberg reicht das Freizeitangebot von historischen Loks über das 3D-Schießen bis hin zum Wasserspaß im Panoramabad.







Der Sommerurlaub ist für viele Familien der Höhepunkt des Jahres. Doch so spannend die Reise in andere Länder oder Regionen ist, so tief ist zurück in der Heimat dann oft der Fall in die Langeweile. Dabei haben Schwarzwald und Südwesten nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische so einiges zu bieten. Unsere Redaktion hat fünf Ideen herausgesucht, wie Familien rund um Blumberg im August und September den Tag füllen können.