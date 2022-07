5 Der Spielplatz Salvest in Villingen-Schwenningen: Die Holzlokomotive ist der Hit – daran hätte auch Jim Knopf die pure Freude. Foto: Spitz

Die Sommerferien stehen vor der Türe: Besonders für Familien bedeutet das viel Zeit draußen zu verbringen und dafür zu sorgen, dass bei den Kindern keine Langweile aufkommt. Besonders beliebt bei den Jüngsten sind Spielplätze, denn hier können sie sich richtig austoben. Ein Überblick.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es jede Menge tolle Spielplätze, aber manche sind ganz besonders!

Wir haben die fünf tollsten Spielplätze aufgelistet und machen den großen Spielplatz-Check in den Kategorien Spaßfaktor, Geräteauswahl und Sitzmöglichkeiten.

Einmal wie bei Wickie und den starken Männern spielen

Selten lässt sich ein Spielplatzbesuch so einfach mit einer hübschen kleinen Wanderung, die auch für kurze Beine geeignet ist, kombinieren, wie beim Spielplatz Salvest zwischen Villingen und Schwenningen. Das Auto bequem am Wanderparkplatz abgestellt, führt der befestigte Waldweg – natürlich für Kinderwagen geeignet – hinauf zum Wildgehege Salvest. Und dort kann nicht nur das Gehege des Damwildes umrundet werden, sondern lockt auch jede Menge Spielspaß: Ein Karussell, ein Wikingerschiff aus Holz, ein Baumstamm zum Balancieren oder ein Barfußpfad – der Spielplatz hebt sich wohltuend von den 08/15-Spielgeräten auf innerstädtischen Spielplätzen ab. Viel Holz, mitten in der Natur und außergewöhnliche Attraktionen, die zum Rollenspiel ermuntern, so punktet der Spielplatz auch ohne die üblichen verdächtigen Spielgeräte. Einmal für ein paar Stunden wie Wickie und die starken Männer auf einem großen Schiff unterwegs sein oder es Lukas und Jim Knopf dem Lokomotivführer gleich tun und fremde Welten erobern, all das wird inmitten der atemberaubenden Natur am Wildgehege Salvest möglich. Apropos Natur: Wer Wissensdurst verspürt oder den seiner Kinder stillen möchte: Auf großen Tafeln am Damwild-Gehege wird alles rund um die tierischen Bewohner anschaulich erklärt, es gibt zudem eine Art Waldlehrpfad, und für Pflanzenfreunde dürfte sich ein genauer Blick auf die Orchideenwiese lohnen – wunderhübsche Blüten dieser seltenen Gewächse gibt es da zu bewundern. Und wer nach all dem noch nicht ausgepowert ist, der kann das auf dem Weg zurück zum Parkplatz nachholen: zahlreiche kleine Pfade schlängeln sich rechts und links des Hauptweges durchs Grün und lassen kleine Abenteurer auf Abwegen voll auf ihre Kosten kommen.

Spaßfaktor: hoch

Geräteauswahl: 3

Sitzmöglichkeiten: viele vorhanden

Alles außer gewöhnlich – die Spielscheune und das Tanniland

Eine Spielscheune ist nur ein Indoor-Spaß? Von wegen! Das kleine, aber sehr feine Spielparadies in Unterkirnach beweist das Gegenteil und empfiehlt sich nicht nur für Regentage, sondern ganz besonders auch für sommerliche. Der Grund liegt vor der Spielscheunen-Türe: Draußen lockt die Location nämlich mit einem tollen und außergewöhnlichen Spielbereich, dem Anniland. Ein großer Teich lädt zum Spielen und Planschen ein und das Beste: An einer Seilbahn können sich Mutige über das Wasser schwingen. Auf Flossen können Kinder über den Teich stochern und wenn sie den großen Kletterturm bezwungen haben, lockt eine spaßige Tunnelrutsche als Belohnung. Auch im Innenbereich hat die Unterkirnach Spielscheune nichts mit einem gewöhnlichen Indoorspielplatz gemein: Die Spielgeräte sind unzählig vorhanden – besonderen Spaß bietet dort beispielsweise eine Rollenrutsche, bei der sich Kinder in eine Box setzen und alleine oder auch zu zweit auf einer hölzernen Rutsche über die metallenen Rollen flitzen. Klettertürme, Vogelnest-Schaukeln und auch viele hölzerne Spielgeräte, die die Koordination schulen, während die Kinder unbändigen Spaß haben, gehören hier zum Inventar – auf das klassische Bällebad muss natürlich nicht verzichtet werden, auch nicht auf ein kleines Indoor-Fußballfeld oder einen Space-Tower, wohl aber auf Plastik überladene Großspielgeräte oder lärmende Attraktionen. Leise ist es auch in der Spielscheune freilich nicht, das aber liegt weniger an Rummelplatzgeräten als vielmehr an vor Spaß kreischenden Kindern.

Spaßfaktor: hoch

Geräteauswahl: 20+

Sitzmöglichkeiten: viele vorhanden

Weitläufiger Natursportpark in Königsfeld

Im Mai 2019 eröffnet und direkt neben dem Königsfelder Freibad »Solara« gelegen, bietet der Natursportpark auf einer Fläche von rund 12 000 Quadratmetern für nahezu jeden etwas. Neben einer Boule-Bahn und einem Bewegungsbereich für Kinder und Jugendliche kann ein Teil des Gebiets zum BMX- oder Mountainbikefahren genutzt werden. Die Mitte des Natursportparks bildet die große Spielwiese, um die sich drei Grillstellen gruppieren. Auf der Wiese sind eine Wippe, Schaukeln und zwei Wetterschutzhütten untergebracht. Der asphaltierte Platz im Westen dient als Inline-, Skate-, Streethockey- und Streetball-Platz. Im östlichen Bereich des Natursportparks kommen Kletterer auf ihre Kosten: Hier stehen etwa eine Kletterwand und eine Seilkletterspinne zur Verfügung. Auch am Ufer des Rotwaldbachs kann gespielt werden. Noch recht neu ist der Vital-Parcours mit diversen Trainingsgeräten zwischen Kletterplatz und Rotwaldbach. Geöffnet ist der Natursportpark sonntags bis donnerstags von 8 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 8 bis 24 Uhr. Die Benutzung ist kostenlos. Eine Verpflegungsmöglichkeit bietet der Freibadkiosk. Zudem können die Sanitäranlagen des Freibads genutzt werden.

Spaßfaktor: hoch

Geräteauswahl: 14

Sitzmöglichkeiten: viele vorhanden

Spielplatz in Schonachs Mitte

Einen Spielplatz mit vielen Möglichkeiten in einer schönen Parklandschaft bietet die Anlage im Herzen Schonachs. Der Spielplatz wurde 2017 eingeweiht und erfreut sich bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen großer Beliebtheit. Das Element Wasser wurde passend zum Weiher im Kurpark auch im Spielplatz aufgegriffen, geboten werden Wasserspritze und ein Wasserspielplatz, sogar ein Floß und eine Wasserrinne mit Wasserrädern sind vorhanden. Ergänzt werden die Möglichkeiten "zu Lande" mit Klettergerüst "Strohhut" mit Rutschen, "Eidechse", Dreipunktwippe, Doppelschaukel und Sandflaschenzug. Verschiedene Sitzgelegenheiten gibt es ebenfalls, außerdem ein Sonnensegel, und für die sportlich ambitionierten Besucher sind noch Laufräder, Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatte vor Ort. Das garantiert schöne Stunden für Kinder und Jugendliche. Das Ambiente ist auch für Erwachsene ein Genuss, der Kurpark kann erkundet werden, ein nahe gelegenes Bistro stillt Hunger und Durst von Groß und Klein.

Spaßfaktor: hoch

Geräteauswahl: 13

Sitzmöglichkeiten: viele vorhanden

Wasserspielplatz in Furtwangen

Genau das richtige für junge Wasserratten ist der Wasserspielplatz in Furtwangen. Zentral am Marktplatz gelegen lädt der Spielplatz an der Breg insbesondere an heißen Sommertagen zu einer kleinen Abkühlung und Erfrischung ein. Wasserpumpen, Wasserschnecke, Wasserschieber und Wasserfontäne bieten den ultimativen Spaß im kühlen Nass. Austoben können sich auf dem Spielplatz Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren. Für Eltern und Begleitpersonen, die den Kleinen beim Spielen zusehen möchten, sind einige Sitzgelegenheiten vorhanden – Platz genommen werden kann auf den großen Steinen ringsherum. Die Nutzung des kleinen Wasserparadieses im Zentrum Furtwangens ist kostenlos. Erschaffen wurde es im Zuge der Stadtsanierung im Jahr 2000 – mit Granitsteinen aus dem Straßenbau.

Spaßfaktor: hoch

Geräteauswahl: 4

Sitzmöglichkeiten: ausreichend vorhanden