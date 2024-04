1 Roland Mack (rechts) begrüßte die Wiesnwirte im Europa-Park. Foto: Europa-Park/EP

Gastronomen informieren sich zum Thema Nachhaltigkeit.









Mit Roland Mack tauschten die Gastronomen des Münchner Oktoberfests über ihre Erfahrungen aus. Dabei spielte insbesondere das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Europa-Park-Inhaber Roland Mack gab spannende Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen und erläuterte das Konzept. So werden in der Park- und Hotelgastronomie bevorzugt saisonale Produkte aus regionaler Herstellung eingesetzt und verarbeitet. Ebenso unterstützt das badische Familienunternehmen gezielt zuverlässige Handelspartner und gute Arbeitsbedingungen, erklärt der Park in einer Pressemitteilung.