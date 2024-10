Mehr als 40 Familien folgten am vergangenen Sonntag der Einladung der Down-Syndrom Elterngruppe parenDS zum großen Herbstfest auf den Kamelhof in Rotfelden.

Familien mit zwei Monate alten Babys bis hin zu älteren Teenagern genossen die Feier bei herrlichem Sonnenschein.

Die beiden Leiterinnen von parenDS, Christina Moser und Jessica Hosang schreiben dazu: „Uns liegt es sehr am Herzen, den Eltern die Möglichkeit zu bieten, andere Familien mit Kindern mit Down-Syndrom kennenzulernen und sich auszutauschen. Mit unseren regelmäßigen Treffen zum Frühstück und Abendessen gelingt dies schon gut. Hier auf dem Kamelhof sind jedoch Familien mit Kindern in allen Altersklassen da und man hat die Möglichkeit, viel mehr neue Familien kennenzulernen.“

Mehr als 40 Familien erlebten beim großen Herbstfest des Vereins parenDS auf den Kamelhof in Rotfelden einen erlebnisreichen Tag. Foto: Jessica Hosang

Auf dem geräumigen Gelände des Freizeitparks Rotfelden boten sich tatsächlich viele Gelegenheiten zum Gespräch für die Eltern – in der gemütlichen Lounge im Innenhof oder auch in der Eventscheune, während die Kinder im Bällebad tobten. Für viele war es auch ein fröhliches Wiedersehen mit alten Bekannten.

Für die Kinder war auf dem Herbstfest viel geboten: Sie führten Alpakas durchs Gelände und bestaunten Kamele, im Streichelzoo waren die Kids total im Glück. Sie streichelten den Ziegen über das weiche Fell und beobachteten Kaninchen, Schweine und Ponys. Mit selbst gestalteten Namens-Buttons am Shirt und bunten Helium-Luftballons am Handgelenk spielten die Kinder den ganzen Nachmittag ausgelassen und ließen sich von den älteren Geschwisterkindern zu wunderschönen Schmetterlingen oder grusligen Spinnen schminken.

Manche der jungen Gäste verwandelten sich nach einer kleinen Schminksession in einen schönen Schmetterling Foto: Christina Moser

Für strahlende Augen sorgte in diesem Jahr eine große Tombola, die parenDS vorbereitet hatte. Kinder und Eltern zogen voller Spannung Lose und ergatterten mitunter wertvolle Preise – von Torwarthandschuhen bis hin zum Freizeitpark-Ticket. „Ohne Spenden und Sponsoren geht’s leider nicht,“ so Jessica Hosang, „aber mit viel Unterstützung von Firmen und Spenden können wir den Familien auch künftig viele Angebote machen und im nächsten Jahr wieder ein großes Herbstfest planen.“

Viele der rund 150 Besucher trugen Shirts mit dem Motto der Down-Syndrom Elterngruppe: ‚Amount doesn’t count‘, was so viel heißt wie ‚Die Anzahl deiner Chromosomen bestimmt nicht deinen Wert.‘ „Diese Message wollen wir nach außen tragen und ein positives Bild von Menschen mit Down-Syndrom vermitteln,“ erklärt Christina Moser.

Zwischendurch gab’s eine Stärkung beim Gastronomen Bradler – die Spezial-Burger und Pommes kamen gut an. Bradler zeigte sich wie schon im letzten Jahr großzügig und gewährte den Down-Syndrom-Familien an diesem Tag freien Eintritt. Ein rundum gelungenes Fest also, das im nächsten Jahr sicherlich wiederholt wird.