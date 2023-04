1 Futuroscope-Park wurden zwei Gäste verletzt. (Archivbild) Foto: imago images/Javier Gil/Javier Gil

In einem Freizeitpark in Westfrankreich sind bei einem Brand in einem Fahrgeschäft zwei Menschen verletzt worden. Eine Lithium-Batterie eines Wagens der Attraktion habe am Ende der Fahrt Feuer gefangen, teilte der Futuroscope-Park nahe Poitiers am Freitag mit.

Rettungskräfte kümmerten sich um die zwei verletzten Insassen. Das erst 2020 in Betrieb genommene Fahrgeschäft wurde zunächst geschlossen. Wie der Sender RTL berichtete, handelte es sich bei den Verletzten um zwei Frauen, die Brandwunden und Blessuren am Schienbein erlitten. Besucher des Parks hätten in Panik geschrien.