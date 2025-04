1 Der Freizeitpark Tripsdrill kündigt ein neues Bauprojekt an. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Olaf Krüger

Was passiert auf der freien Fläche beim Freizeitpark, wo bislang nur Bagger stehen? Tripsdrill kündigt ein neues Großprojekt an. Was hinter dem Spatenstich steckt.









Link kopiert



Der Freizeitpark Tripsdrill hat ein echtes Geheimnis darum gemacht, was in Cleebronn (im Landkreis Heilbronn) neben dem Wildpark entstehen soll. Klar war nur: Es gibt eine große Baustelle. Aber was genau soll an dem Ort passieren?