Im Mai sollte die neue Achterbahn im Traumland auf der Bärenhöhle eröffnet werden – und der Freizeitpark hat sein Versprechen gehalten: Seit Montag ist der „Wichtelexpress“ für alle Besucher geöffnet. „Seit Oktober haben wir unermüdlich gebaut, gebuddelt und gewerkelt – und heute ist es endlich soweit: Der Wichtelexpress dreht nun seine Runden!“, heißt es auf der Instagramseite des Freizeitparks.

Bereits in der vergangenen Woche konnten die Jahreskarten-Besitzer die neue Attraktion testen. „Einige haben der Marienkäferbahn hinterher getrauert, aber waren jetzt total begeistert vom Wichtelexpress“, berichtet eine Sprecherin.

Der „Wichtelexpress“ ist das Reisemobil der beiden neuen Maskottchen

Die frühere Achterbahn war in die Jahre gekommen – und wurde nun durch die neue abgelöst. 2,6 Millionen Euro hat sich der Freizeitpark bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) den „Wichtelexpress“ kosten lassen, ursprünglich eingeplant waren 2,2 Millionen Euro. Noch gibt es aber einiges zu tun: „Der Bahnhof des Wichtelexpress und die Umgebung drumherum müssen noch ausgestaltet werden“, sagt die Sprecherin.

Mit der neuen Achterbahn beschenkt sich das Traumland zu seinem 50-jährigen Bestehen selbst. Der „Wichtelexpress“ ist das Reisemobil der beiden neuen Maskottchen, die mit der neuen Attraktion in den Park einziehen: Sini Bini und Hanni Banni heißen die beiden Wichtel.

Das Traumland richtet sich an Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit. In der neuen Achterbahn sitzen die Besucherinnen und Besucher nah am Schienenniveau – so sollen auch die Kleinen während der Fahrt freie Sicht genießen können.