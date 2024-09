Noch mehr Spaß in Schramberg-Waldmössingen

1 Die neue Edelstahl-Röhrenrutsche sehen Gemeinderat Guido Neudeck (von links), Manuel Schade vom Tiefbauamt, Bauhofleiter Thomas Gaiselmann und OBin Dorothee Eisenlohr als neue Attraktion auf dem Spielgelände Weiherwasen. Foto: Herzog

Der Spielplatz am Weiherwasen in Waldmössingen ist jetzt neu ausgestattet worden.









Für eine Probefahrt in der neuen Edelstahl-Röhrenrutsche fühlten sie sich zu erwachsen. Beim neuen Bodentrampolin erwachte allerdings das Kind im Manne und in der Frau und es wurde eifrig getestet. Etwa zwei Wochen ist es her, dass der Bauhof Waldmössingen auf dem Spielplatz des Weiherwasengeländes zwei neue hochwertige Spielgeräte als zusätzliche Attraktionen installiert hat.