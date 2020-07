Freizeitbäder Badkap und Badeparadies: An diesen Tagen ist am wenigsten los

Grundsätzlich kämen bei schönem Wetter und an den Wochenenden am meisten Gäste, gibt Alexandra Hehl vom Badkap in Albstadt Auskunft. "An schönen Tagen ist natürlich mehr los als bei schlechterem Wetter", erklärt sie. Unter der Woche seien die Ticketkontingente bislang am wenigsten ausgeschöpft. Im Badkap gilt wegen der Coronaverordnung eine Obergrenze von 1700 Gästen im Freibad, 360 im Bad-Innenbereich und 190 auf dem Saunagelände. Wer dem größten Besucheransturm entgehen möchte, kommt darüber hinaus am besten vormittags - da ist das Bad generell weniger ausgelastet.

Und wie sieht es im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt im Sommer mit dem Besucheraufkommen aus? Pressesprecherin Christina Freund erwähnt hier die Monate Juli und August, in denen alle deutschen Bundesländer sowie die angrenzenden europäischen Länder Sommerferien hätten. Eine pauschale Aussage über die Auslastung im "Paradies" lasse sich aber nicht treffen, so die Pressesprecherin. Hier spielten mehrere Faktoren eine Rolle: Scheint die Sonne? Wie viele Urlaubsgäste sind in der Region? Wie viele Länder haben Ferien?