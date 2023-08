Wer versucht kurz vor dem Besuch von Großherzogin Luise im Jahr 1883 die Sole in Bad Dürrheim zu vergiften? Das ist die Frage, welche die Spieler von „Das Solegeheimnis – Der Fall des Otto Link“ lösen müssen. Es ist die neueste Attraktion für Gäste, aber auch Einheimische, die mit Familie (die Kinder sollten im Teenageralter, ab 14 Jahren sein) oder Freunden etwas gemeinsam unternehmen möchten. Die Macher geben eine Spieleranzahl zwischen drei und 36 Personen an.

Spielcharakter Das Solegeheimnis ist ein Krimi nach dem klassischen „Who dunnit“-Schema in Agatha-Christie-Manier und die Spieler müssen sich als Detektive beweisen. Die Schwarzwälder Bote Redaktion hat es getestet und kam zu dem Ergebnis: liebevoll gemachte sowie robuste Spielmaterialien, lösbar und spannend. Und hinzu kommt: man ist an der frischen Luft, lernt etwas die Umgebung der Kurstadt kennen und kann viel Spaß dabei haben. Findige Köpfe kommen dabei auf ungeahnte Lösungsmöglichkeiten, Denn frei nach Christies Romandetektiv Hercule Poirot: Man benötigt seine kleinen grauen Gehirnzellen.

Der Fall Der Privatdetektiv Otto Link ist verschwunden, er war auf der Spur von dunklen Machenschaften und diese Hintermänner haben ihn nun entführt. Seine kluge Assistentin Ida hat die Hinweise, die er gefunden hat, zusammengetragen. Allerdings hat der Detektiv die Hinweise sicher in kleinen Kästchen verwahrt, die alle mit unterschiedlichen Zahlen- und Buchstabenschlössern gesichert sind. Und die Nummernkombinationen sowie Lösungswörter dieser Schlösser gilt es herauszubekommen, um das Solegeheimnis zu lüften.

Hinweise Den Machern des Kriminalfalls, das Unternehmen Berggeheimnis aus Freiburg, ist es bei ihren Geschichten wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden und in den Ort, in dem einer ihrer Kriminalfälle spielt sowie dessen Geschichte, einzubeziehen. So bekommen die Spieler die verschlossenen Kästchen in einer Grätze mit, wie sie von den Salzsiedern der Saline verwendet wurden, um das Salz innerhalb der Siedepfanne zu transportieren. In einer Holzkladde sind die einzelnen Blätter aus wetterfestem Material mit Anweisungen eingeheftet.

Viel Spaß hatten beim Rätseln haben (von links) Silas Newiger, Marina Schölzel, Veronika Davydenko, Maria Liebelt, Martina Zieglwalner und Simone Neß. Foto: Strohmeier

Hilfsmittel Die sechs Redaktionsmitglieder des Schwarzwälder Boten bekamen an der Touristinfo im Haus des Gastes die Materialien ausgehändigt sowie Hinweise zur Handhabung und dass es einen Teil gibt mit Lösungshinweisen, wenn man dem Rätsel gar nicht auf die Spur kommt – und zugegebener Maßen, der Teil wurde benötigt. Die Touristinfo hat zwar an den Wochenende und an Feiertagen geschlossen, für diese Tage gibt es ein Schließfach am Nordeingang des Gebäudes, wo die Spielmaterialien abgeholt und auch wieder abgegeben werden können.

Erste Station Die erste Station befindet sich Mitten auf dem Rathausplatz und man muss die Umgebung mit einbeziehen. Rund 20 Minuten haben die Macher der Kriminalgeschichte pro Rätsel eingerechnet. Zusammen mit der Gehzeit muss man durchaus mit rund drei Stunden Detektivspiel rechnen.

Gemeinsam versuchte das Schwarzwälder Bote Team dem ersten Rätsel auf den Grund zu kommen, stellte diese und jene Theorie auf, versuchte den einen oder anderen Dreh, bis das Schloss schlussendlich aufsprang. Darin befand sich der Hinweis, an welchem Platz das nächste Rätsel zu lösen ist, zusammen mit einem Kartenausschnitt. Diese Karte wird mit jedem gelösten Hinweis erweitert, denn diese Karte führt zum nächsten Ort des Geschehens. Und man muss die Karte beim einen oder anderen mal schon etwas genauer lesen, damit man die richtige Stelle im Wald findet. So viel sei an dieser Stelle verraten: Es geht in den Kapfwald hinein auf schmalen Pfaden.

Es gibt Anweisungen wie die Hinweise zu finden sind, doch es benötigt auch einige Überlegungen. Foto: Strohmeier

Im Kapfwald Die nächsten Stationen befinden sich alle auf einer Strecke von rund 3,5 Kilometer auf der Anhöhe, die man von Nord nach Süd durchquert. Und die Hobbydetektive von denen sich einer die Grätze auf den Rücken geschnallt hat, fallen auf. Bei der Tour des Schwarzwälder Boten Teams gab es von Spaziergängern und von jenen, die auf Ruhebänken saßen, neugierige Blicke sowie die eine oder andere Frage, was man denn eigentlich mache. Und soviel sei an dieser Stelle auch gesagt: Das Detektivspiel ist komplett analog, es gibt keinen Onlinejoker, sondern – ganz im Sinne der Zeit in der es spielt – Telegramme. Dabei sei auch zu betonen: Die Wege führen buchstäblich über Stock und Stein, sind also nicht für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen geeignet.

Auflösung Natürlich wird hier die Auflösung nicht verraten. Die letzte Station befindet sich im Kurpark und bei den Spielern gab es bei des Rätsels Lösung überraschte Gesichter.

Berggeheimnis Das Unternehmen Berggeheimnis aus Freiburg hat schon mehrerer solcher „Outdoor Escape Spiele“ kreiert. Elf weitere davon gibt es zwischen Überlingen, dem Schwarzwald und dem Markgräfler Land. Ihr Ziel ist es analoge und nachhaltige Erlebnisse zu kreieren. Alle Berggeheimnisse spielen in der Natur und haben mit der Geschichte des jeweiligen Orts oder der Region zu tun.