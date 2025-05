„Land in Sicht“ heißt es für das ehemalige Tennisgelände am östlichen Ortsrand von Weigheim. Für das Areal gibt es interessante Pläne.

Der Ortschaftsrat präsentierte in öffentlicher Sitzung dieses und zahlreiche weitere Projekte sowie neue Veranstaltungsideen im Feuerwehrgerätehaus vor rund drei Dutzend Gästen.

Ortsvorsteher Holger Fetzer beschrieb die hohen Auflagen, mit denen jede der bisher vorgebrachten Ideen für eine anderweitige Nutzung der Tennisplätze verbunden waren. Nun gibt es eine neue Variante hinsichtlich der Neugestaltung des 8000 Quadratmeter großen Areals, das in eine „Fest- und Gemeinschaftswiese“ umgewandelt werden soll.

100 000 Euro sind hierfür in den Planungen für die kommenden Jahre eingestellt. Die Stadt signalisierte bereits ihre Zustimmung und beauftragte ein Untersuchungslabor mit der noch ausstehenden Untersuchung auf Altlasten. „Wir sehen die „Festwiese“ künftig als einen Ort für alle Generationen, welche die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und zur Entspannung bietet“, sagte der Ortsvorsteher.

Die Ideen

Fetzer führte einen Bouleplatz einen Grillplatz, eine Spielwiese, den Bau einer Hütte als Beispiele an. „Wir haben mit den sanitären Anlagen im ehemaligen Tennisclub-Heim und einem möglichen Wasseranschluss bereits vieles vor Ort“, plädiert er dafür, eine „Festwiese“ auch mit Konzertveranstaltungen und ähnlichem zu bereichern.

Die hierfür notwendigen Vorarbeiten, wie die Rodung des Wildwuchses an Pflanzen oder den Abbau des Fangzauns rund um das ehemaligen Tennisgelände, könnte auch Dank des Engagements von Ratsmitglied Michael Krachenfels rasch über die Bühne gehen. „Mir schwebt eine Art Naturidyll in der Art des Sonnenbädles in Schwenningen vor.“ Fetzer stufte mittelfristig den Bau einer Art Swimmingpool als weitere Variante, das Freizeitangebot auf einer „Festwiese“ zu bereichern, als realistisch ein.

Jugend hat Pläne

Eine Lösung ist auch für den Dauerbrenner Jugendraum in Sicht, für den 20 000 Euro im Haushalt eingestellt sind. Fetzer informierte über ein „Brainstorming“ mit rund 15 Jugendlichen, die mehrheitlich für die Anschaffung eines Bauwagens plädierten. Aus den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass die Jugendlichen beabsichtigen, sich selbst zu organisieren und selbstverantwortlich zu handeln. Ihr Ziel ist es, einen Verein zu gründen und den Wagen nach ihren Wünschen eigenverantwortlich zu gestalten.

„Auch bezüglich der Standortsuche stehen wird kurz vor einer Lösung“, berichtete Fetzer von einer Stelle, die einen gewissen Abstand zur Ortsbebauung hat und dennoch gut erreichbar ist.

Erstmals beteiligt sich Weigheim in diesem Jahr mit der Wendelinskapelle am 14. September am Tag des offenen Denkmals. Geplant sind 45-minütige Führungen entlang von Wegkreuzen zur Kapelle die um 11, 13 und 15 Uhr in die Historie einführen. An der Kapelle findet auch eine kleine Bewirtung statt.