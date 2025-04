Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat seine klare Zustimmung zum neuen Basketballfeld am Klosterhof erteilt.

Die Räte zeigten sich mehrheitlich angetan von den Planungen, die das Büro K3 Landschaftsarchitektur aus Villingen vorgelegt hat. Sie fassten den Projektbeschluss in einem Kostenrahmen von 296 000 Euro. Das Projekt wird weitergeführt, jetzt geht es an die Ausschreibung für die Baumaßnahmen.

Lesen Sie auch

Die Räte im Ausschuss folgten damit mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung. Diese hatte die Schaffung des Basketballfelds empfohlen, um „ein weiteres Bewegungsangebot für die Bevölkerung zu schaffen.“ Vom Büro K3 war Landschaftsarchitekt Mirco Fehrenbach in die Sitzung gekommen, um die Pläne genauer vorzustellen. Demnach ist die Erschließung vom Vorplatz der Kletterhalle her vorgesehen, um den Platz herum ein fünf Meter hoher Ballfangzaun und der Bodenbelag soll in den Farben der heimischen Black Forest Panthers gestaltet werden.

Abschließen wäre möglich

Dietmar Wildi signalisierte Zustimmung für die CDU-Fraktion. Man bekomme eine zusätzliche Anlage und darüber freue man sich. Auf seine Frage, ob der umzäunte Platz abends abgeschlossen werden soll und Ablage- und Sitzflächen eingeplant sind, antwortete der zuständige Amtsleiter Dieter Kleinhans: „Man muss nicht, kann aber abschließen.“ Da wolle man erstmal sehen, wie sich die Nutzung genau entwickle. Als Sitz- und Ablagemöglichkeit seien Holzklötze wie die bei der Skateanlage vorgesehen.

Armin Schott (Grüne) betonte: „Wir sind sehr froh, dass sich dort oben was entwickelt, und zwar hauptsächlich für die junge Generation.” Bernd Lohmiller (SPD) meinte: „Was lange währt, wird endlich wahr.” Zu dem Belag des Spielfeldes fragte er nach: „Wie viele Jahre geben Sie dem?” Der Fachplaner konnte da nur darauf verweisen, dass die Nutzung ausschlaggebend für die Haltbarkeit sei, aber man schon mit 15 und 20 Jahren rechnen dürfe.

AfD ist dagegen

Einzig Martin Rothweiler (AfD) konnte sich nicht für das Vorhaben erwärmen: „Wir tun uns mit der Größenordnung der Anlage schwer“, sagte er. Die Kosten seien „eine Hausnummer”. Für das Geld könne man ein kleines Einfamilienhaus bauen – und Freizeitmöglichkeiten gebe es auch im Schwarzwald in der Natur. Damit nahm er Bezug auf eine Erhebung, wonach es in VS an Bewegungsmöglichkeiten und -flächen fehlt – sprich: Bewegen kann man sich hier doch überall. Es fehle vielmehr an allen Ecken und Enden an Möglichkeiten für den Schulsport. „Mit ein paar Hunderttausend um sich werfen für einen Basketballplatz” – das sehe man für nicht mehr gegeben an. Bürgermeister Detlev Bührer entgegnete allerdings, dass die Anlage Teil des Gesamtentwicklungskonzepts sei und es im Übrigen im Welvert-Wohngebiet immer Probleme mit dem dortigen Basketballplatz gebe und man den Auftrag bekommen habe, im Klosterhof dafür eine Alternative zu schaffen. Auch Amtsleiter Dieter Kleinhans bestätigte das. Was die Kosten angehe, vertraue man dem Büro K3: „Wenn man’s will, kostet es die Summe”, sagte er.

Am Ende stimmte der Ausschuss mit 13 Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen aus den Reihen der AfD für den Vorschlag der Verwaltung, das Vorhaben weiter voranzutreiben.