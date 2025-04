Freizeitanlage in Hornberg: Der Einsatz der Bürger ist gefragt

Rathauschef Marc Winzer berichtete. Das zentral in der Stadt gelegene Gelände in der Gustav-Fimpel-Straße ist schon seit Jahrzehnten immer wieder Thema im Rat gewesen. Nun soll die Ertüchtigung von dem als „Bolzplatz“ bekannten Areal trotz klammer Kassen angegangen werden. „Dieses Projekt liegt mir am Herzen,“ betonte Winzer. Die Lage und große Fläche in der Ortsmitte ermögliche die Gestaltung eines multifunktionalen Treffpunkts für alle Generationen.

Etliches wurde bereits auf den Weg gebracht. So erinnerte Winzer an das Jugendhearing im November 2023 und die Gründung eines Arbeitskreises ein Jahr später. Dieser Gruppe gehören unter anderem Mitglieder des Gemeinderates, Vereinsvorstände, Anwohner und Nutzer der Anlage an, damit die vielfältigen Interessenlagen abgebildet werden.

Lesen Sie auch

Das gemeinsam gefundene Konzept ist vielversprechend. Um die von den Anwohnern befürchtete Lärmbelästigung zu reduzieren, wurde beschlossen, die Fußball- und Basketballfläche zu drehen in Richtung Sporthalle.

Das Projekt liegt dem Bürgermeister am Herzen

Die Freude am ungehinderten Ballspiel soll ein geschlossener Soccer-Court ermöglichen. „Wir haben uns bereits mit einer Fachfirma hinsichtlich der Kostenermittlung getroffen,“ erklärte Winzer. Weiterhin ist geplant, den bestehenden Zaun zum Reichenbächle hin zu erweitern. Eine kleine Hangrutsche und eine Picknick-Garnitur sollen in einem Familienbereich zum Verweilen einladen sowie ein kombiniertes Outdoor-Fitnessgerät Jugendliche wie Erwachsene zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Die Möglichkeit, ein Zelt für Vereinsveranstaltungen aufzustellen, soll erhalten bleiben. In einem weiteren Schritt ist die Einrichtung einer barrierefreien Toilette am Rande des Viaduktparkplatzes anvisiert. Vorgesehen sind auch weitere Parkplätze an der Gustav-Fimpel-Straße.

Aktuell laufen laut dem Bürgermeister Gespräche mit möglichen Sponsoren und anderen Förderstellen wie Leader und Stiftungen hinsichtlich einer finanziellen Unterstützung. Geplant ist auch ein Crowdfunding. In diesem Zusammenhang ermunterte Winzer zur Teilnahme am Hoffnungslauf im Mai zugunsten der Freizeitanlage und der Arbeit des CVJM mit Kindern und Jugendlichen, Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde. Bürgerschaftliches Engagement bei der Sanierung des Platzes ist ebenfalls willkommen in Form von Unterstützung bei Arbeitseinsätzen wie etwa beim Rückbau des Bolzplatzes. Das Konzept für das Projekt wurde über alle Fraktionen hinweg im Rat positiv bewertet und für den Innenstadtbereich als vorteilhaft betrachtet.

Rückblick

Das in Hornberg als „Bolzplatz“ bekannte Areal in der Gustav-Fimpel-Straße wurde bislang vielseitig genutzt. Dort wurde Fußball und Basketball gespielt und die Fläche als Festplatz für Veranstaltungen von Vereinen genutzt. In Notfällen landeten dort Hubschrauber und bei größeren Veranstaltungen in der Sporthalle wurden die Parkmöglichkeiten durch den Platz ausgeweitet.