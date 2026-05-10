Freizeitangebot wächst: Schramberg bekommt ersten Padel-Court

In Tennenbronn startet ein neues Freizeitprojekt: Drei junge Unternehmer wollen den Trendsport Padel-Tennis in der Region etablieren.
Gute Stimmung am Freitagnachmittag im Amtszimmer von Ortsvorsteher Manfred Moosmann. Es geht um die Vertragsunterzeichnung für den ersten Padel-Court (Padel-Spielplatz) in der Region Schramberg. Die Initiatoren sind Christian Wälde, Luca Herrmann und Marius Helmke, drei junge, technisch versierte und sportlich engagierte Partner aus Lauterbach. Für das Projekt haben sie eine gemeinsame Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet.