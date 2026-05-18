Freizeitangebot in Tennenbronn: Spiellandschaft startet an Pfingsten

Die Spiellandschaft Tennenbronn startet in diesem Jahr früher denn je in die neue Saison. Zum Auftakt übernimmt die Katholische Jugendarbeit die Bewirtung im Wiesbauerndobel.
In diesem Jahr fällt bereits an Pfingsten der offizielle Startschuss für die Spiellandschaft Tennenbronn. Zum Auftakt ist die Anlage am ersten Wochenende sogar vier Tage durchgehend geöffnet und bietet damit reichlich Gelegenheit für einen Ausflug mit Familie oder Freunden, heißt es in einer Mitteilung der Ortsverwaltung. Vom 22. Mai bis zum 13. September wird die Spiellandschaft an 17 Wochenenden bewirtschaftet. Insgesamt 16 Vereine und Gruppen aus Tennenbronn übernehmen dabei die Bewirtung und sorgen mit großem Engagement für ein abwechslungsreiches Angebot.