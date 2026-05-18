Freizeitangebot in Tennenbronn: Spiellandschaft startet an Pfingsten

Die Spiellandschaft Tennenbronn startet in diesem Jahr früher denn je in die neue Saison. Zum Auftakt übernimmt die Katholische Jugendarbeit die Bewirtung im Wiesbauerndobel.

In diesem Jahr fällt bereits an Pfingsten der offizielle Startschuss für die Spiellandschaft Tennenbronn. Zum Auftakt ist die Anlage am ersten Wochenende sogar vier Tage durchgehend geöffnet und bietet damit reichlich Gelegenheit für einen Ausflug mit Familie oder Freunden, heißt es in einer Mitteilung der Ortsverwaltung. Vom 22. Mai bis zum 13. September wird die Spiellandschaft an 17 Wochenenden bewirtschaftet. Insgesamt 16 Vereine und Gruppen aus Tennenbronn übernehmen dabei die Bewirtung und sorgen mit großem Engagement für ein abwechslungsreiches Angebot.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann sowie die Tourismusabteilung der Stadt Schramberg freuen sich über die bewährte Zusammenarbeit mit den Vereinen. Mit Helmut Moosmann stehe erneut ein erfahrener Organisator parat.

18 Hindernisse

Die Anlage im Wiesbauerndobel oberhalb der Grundschule bietet verschiedene Freizeitmöglichkeiten mitten in der Natur. Beim Spielgolf warten neun naturnahe Bahnen auf die Besucher. Ergänzt wird das Angebot durch Golf-Crocket mit insgesamt 18 Hindernissen. Außerdem gibt es Fußball-Billard – eine Mischung aus Fußball und Poolbillard. Dieses Angebot steht allerdings nur an den bewirtschafteten Wochenenden zur Verfügung. Auch unter der Woche kann die Spiellandschaft genutzt werden.

Während der Öffnungszeiten der Ortsverwaltung können weiterhin Schläger und Bälle ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten

Zum Saisonauftakt vom 22. bis 25. Mai übernimmt die Katholische Jugendarbeit die Bewirtung. Am Wochenende vom 29. bis 30. Mai folgt der Förderverein Neue Halle.

Geöffnet ist die Spiellandschaft freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags und montags von 12 bis 20 Uhr.