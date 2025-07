1 Der Basketball-Parcours wird auch zur Olympiade im „Tal X“ aufgebaut. (Archivbild) Foto: Kögel/Stadtverwaltung Kinder und Jugendliche können sich wieder bei einer Olympiade austoben – dieses Jahr allerdings nicht auf dem Marktplatz, sondern im „Tal X“.







Link kopiert



Eine „Tal-X-Olympiade“ gibt es am Samstag, 12. Juli, von 11 bis 17 Uhr am „Xentrum“ rund um die Volksbankbühne auf dem Gartenschaugelände. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.