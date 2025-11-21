Freizeit und Wintersport: Die Feldberg-Jahreskarte hat einen kleinen Haken

Seit dieser Saison ist die Feldberg-Karte eine Jahreskarte, in der die Wäldercard mit 100 Attraktionen über das ganze Jahr hindurch integriert ist. Doch nicht in jedem Preismodell.
Der erste Schnee ist gefallen, die Wintersportler wachsen ihre Ski und in den Brettlemärkten der Region statten sie sich mit Ausrüstung aus. Bereits am kommenden Wochenende startet die Wintersaison auf dem Feldberg: Am 27. November erwartet Jahreskarteninhaber ein exklusiver erster Skitag, bevor am 28. November der offizielle Saisonstart für alle Gäste folgt.