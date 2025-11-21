Freizeit und Wintersport: Die Feldberg-Jahreskarte hat einen kleinen Haken

Seit dieser Saison ist die Feldberg-Karte eine Jahreskarte, in der die Wäldercard mit 100 Attraktionen über das ganze Jahr hindurch integriert ist. Doch nicht in jedem Preismodell.

Der erste Schnee ist gefallen, die Wintersportler wachsen ihre Ski und in den Brettlemärkten der Region statten sie sich mit Ausrüstung aus. Bereits am kommenden Wochenende startet die Wintersaison auf dem Feldberg: Am 27. November erwartet Jahreskarteninhaber ein exklusiver erster Skitag, bevor am 28. November der offizielle Saisonstart für alle Gäste folgt.

Der Vorverkauf läuft bis zum 15. Dezember Der Vorverkauf der Jahreskarten läuft noch bis zum 15. Dezember. Zum ersten Mal bieten die Feldbergbahnen gemeinsam mit der Hochschwarzwald Tourismus (HTG) eine Jahreskarte an – ein ganzjähriges Erlebnisticket für die gesamte Region, wie sie es betiteln.

Mit der Jahreskarte erwerben die Käufer gleichzeitig auch die Wäldercard . Mit dieser können sie rund 100 Attraktionen im Jahr einmal kostenfrei erleben. Dazu zählen etwa Sommerbergbahnen, Frei- und Hallenbäder, Freizeitparks, Veranstaltungen und vieles mehr. Die Karte ist dann vom 29. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 gültig. Im Vorverkauf kostet sie 430 Euro, anschließend 480 Euro.

Doch was gilt für Einheimische?

Schon immer gibt es für die Feldberg-Bahnen eine Einheimischenkarte im Vorverkauf – mit zusätzlichem Rabatt. Diese gilt für die Bewohner der Gesellschaftergemeinden – also Menschen mit Erstwohnsitz in Todtnau, Bernau, St. Blasien und Feldberg. Sie erhalten die Karte im Vorverkauf für 350 Euro.

Der Haken: Wenn sie für diesen Preis die Jahreskarte erwerben, ist die Wäldercard eben nicht enthalten. Dies bestätigt auch Miriam Frietsch, Leitung Marketing und PR bei der HTG, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Da die Karte schon immer recht stark subventioniert ist, haben wir uns entschieden, hier die Wäldercard nicht zu integrieren.“

Selbstverständlich könnten die Einheimischen aber auch die gewöhnliche Jahreskarte im Vorverkauf für 430 Euro kaufen, in der die Karte dann integriert sei. „Damit sparen sie immer noch zehn Euro auf die Wäldercard“, sagt Frietsch. Denn: Die Wäldercard hat einen Wert von 89 Euro. Sie ist abgesehen vom neuen Feldbergbahn-Angebot nur für Menschen aus dem Hochschwarzwald erhältlich.