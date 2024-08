Passend zur Ferienzeit bietet die Städtische Tourismusabteilung ein einzigartiges Outdoor Game für Gruppen und Familien an.

Um Rottweil zu erkunden gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Führungen, Audio-Guide-Touren, und ganz brandaktuell und neu eine spannende Schnitzeljagd durch die Innenstadt. Bei der „Schafstour“ gilt es nicht nur die kniffligen Aufgaben zu lösen, sondern man kann die Stadt kennenlernen oder ganz neu entdecken.

Schafstour für Erwachsene

Spannung pur, Spaß und vielerlei Einblicke bietet die „Schafstour“, eine Schnitzeljagd für Erwachsene, die die Tourismus-Abteilung seit wenigen Tagen anbietet. Auf der Tour kann man die schönsten Plätze und Ecken der Stadt entdecken und erkunden. Das neue Angebot mit dem Symbol des schwarzen Schafes kommt erfrischend anders, aber sehr liebenswürdig daher. Es inspiriert, lässt kreativ denken und bringt zum Lachen. Kurzum: Die Schnitzeljagd hat alles, was es für unterhaltsame Stunden braucht.

Die „Zutaten“ für die „Schafstour“, Spielplan und Karten, können in der Tourist-Information und in der Buchhandlung Klein in der Fußgängerzone gekauft werden. Zum Auftakt hat die Städtische Abteilung Tourismus und Stadtmarketing unter Leitung von Ines Maier und Simone Strasser die Tour selbst ausprobiert, denn schließlich muss ja auch alles perfekt passen.

„Uns war es wichtig, neben Führungen und Audio-Guide-Touren nochmal ein neues Angebot für eine andere Zielgruppe zu installieren“, sagt Ines Maier, die sich mit ihren Kolleginnen bereits über Angebote in anderen Städten informiert und diese auch ausprobiert hat. „Die Schnitzeljagd hat uns gleich angesprochen“, ergänzt Simone Strasser.

Touren schon in Freiburg und Konstanz

Schnell hatte man mit Nina Ruh und Florian Kullack von „Schafstour“ aus Freiburg einen passenden Anbieter gefunden. Touren haben die beiden bereits für Freiburg und Konstanz entwickelt. Und nun für Rottweil. Ein halbes Jahr lang haben sie getüftelt, konzipiert, gebastelt, gebaut und installiert.

Ausgestattet mit dem Stadtplan, einem Stift und einem Smartphone, das man übrigens nur für den Aktivierungscode und eventuelle Nachfragen bei Unklarheiten unterwegs benötigt, wird an der Tourist-Information gestartet. Nach Eingabe des Aktivierungscodes gibt es auch gleich die Koordinaten für die erste Station.

Jede Station ist anders

Diese gilt es auf dem Stadtplan möglichst genau einzuzeichnen, um die Station gut zu finden. Jede Station ist anders und sticht nicht sofort ins Auge. Man muss schon den Blick schweifen lassen, um sie zu entdecken. Doch mit dem Finden ist es noch nicht getan. Denn schließlich muss noch die Lösung der Aufgabe her. Jetzt gilt es auszuprobieren. Wer nicht weiterkommt, dem helfen die Tipps auf dem Plan. Und wer damit auch nicht weiterkommt, der kann über die Handynummer Nina Ruh oder Florian Kullack anrufen, die gerne behilflich sind.

Lösung Schritt für Schritt

„Die Leute sollen ja Spaß haben und nicht frustriert sein, wenn etwas nicht klappt, deswegen helfen wir gerne weiter“, betont Florian Kullack, den es freut, dass die Testtour bestens ankommt. Hilfe braucht die Gruppe aber nicht. Sie hat schnell die richtige Idee. Noch kurz das Lösungswort angekreuzt, kann es mit den nächsten Koordinaten, die an der Station verzeichnet sind, auch gleich zum nächsten Punkt weitergehen. Schritt für Schritt werden die Aufgaben an den acht Stationen, die quer durch die Stadt führen, gelöst. Am Ende wartet eine Überraschung. Für die drei Kilometer lange Tour benötigt man gut zwei Stunden Zeit.

Zweite Tour ab Herbst

Ab Herbst soll es eine zweite Tour geben, so dass das Angebot dann als Event auch für größere Gruppen gebucht werden kann. Die Karte kostet pro teilnehmender Person (ab elf Jahren) 13,50 Euro, der Plan mit den Aufgaben und Tipps kostet 4,95 Euro und kann in der Buchhandlung Klein oder in der Tourist-Information erworben werden. Aber auch online sind die Tickets unter www.schafstour.de buchbar.

Für zwei bis zehn Personen

Die Mindestteilnehmerzahl für die Schnitzeljagd zu den schönsten Plätzen der Stadt beträgt zwei. Um noch gut rätseln zu können sollte die Größe der Gruppe zehn Personen nicht überschreiten empfiehlt der Anbieter. Weitere Informationen gibt es unter: www.tourismus-rottweil.de/das-erlebnis/fuehrungen/schafstour.