Freizeit: Perfekter Start in die Freibadsaison

Über einen ganz guten Besuch bei nahezu traumhaftem Wetter freute sich das Freibadteam aus Haigerloch am Sonntag bei seinem diesjährigen Familientag.

Freibadchef Adam Kansy hätte sich zwar noch ein paar Grad mehr und dadurch einige zusätzliche Gäste gewünscht, zeigte sich aber in insgesamt zufrieden mit dem Event. Auch das angebotene Programm durfte sich sehen lassen und am Freibad-Kiosk konnten sich die Besucher des Familientages mit Essen und Getränken aller Art stärken. Zusätzlich wartete Kioskbetreiberin Simone Birau mit einem Crêpes-Stand auf, an dem man sich die leckere französische Köstlichkeit in diversen Varianten schmecken lassen konnte. Auch die Softeismaschine war nicht umsonst aufgebaut worden.

Aqua Zumba und Clubtanz Gerne beteiligten sich Freibadbesucher auch am Aqua Zumba, das Yuliete aus Balingen über den Tag verteilt zwei Mal anbot. Yuliete unterrichtet eigentlich In den „Clever Fit“-Fitnessstudios in Balingen und Sulz Zumba-Fitness im „Trockenen“, am Sonntag stand sie am Rand und animierte die im Nichtschwimmerbecken befindlichen Kinder und Erwachsene zu lateinamerikanischer Musik zum möglichst synchronen Mitmachen. Die Besucher hatten sichtlich Vergnügen an der Mischung aus Tanz und Fitness.

Kopfüber vom Seestern hinein ins kühle Nass. Die Freibadsaison in Haigerloch läuft dank des schönen Wetters bisher gut. Foto: Max Bäurle

Auch ein Clubtanz stand auf dem Programm, hier animierten Julia Hühnerfuß und Angelika Raddatz vom Freibadteam die ebenfalls im Nichtschwimmerbecken befindlichen Interessenten. Weiter war es am Sonntag möglich, Abzeichen zu machen wie das „Seepferdchen“ den „Seeräuber“ oder das Abzeichen in Bronze, hierfür war wieder Adam Kansy verantwortlich. Den Tag über waren aber auch sowohl Kinder, als auch Erwachsene immer wieder im Wasser, um mit allerlei Aufblasbarem herumzutollen wie großen Schwimmringen oder einem riesigen Seestern, dazu gesellten sich unter anderem auch Matten.

Malwettbewerb und Hüpfburg

Rund um das Kinderbecken und den Sandkasten herrschte ebenfalls reger Betrieb, und natürlich wurden auch die Sprungbretter genutzt oder eifrig Bahnen gezogen. Zudem hopsten viele Kinder nur allzu gerne auf der riesigen Hüpfburg herum, und weiter waren auch eine Malstation beziehungsweise ein Malwettbewerb im Angebot, gegen Ende des Familientages erfolgte dann die Siegerehrung. Für den ersten und den zweiten Platz gab es ein Kindermenü am Kiosk.

Im Eingangsbereich drehte sich immer wieder das Glücksrad, hier gab es Preise wie Schlüsselanhänger oder Figuren rund um das Thema „Wasser“ zu gewinnen wie Enten oder Fische. Turnbeutel mit noch nicht aufgeblasenen Wasserbällen wurden ebenfalls abgeräumt. Auch ein Info- beziehungsweise Werbestand der DLRG mit Flyern war aufgebaut worden.

Angelika Raddatz und Julia Hühnerfuss haben Spaß mit dem Hai. Foto: Max Bäurle

Zudem liefen am Sonntag immer wieder Animateure im aufblasbaren Haikostüm durchs Freibad, wer Lust hatte, durfte mit diesem „Raubfisch“ Fotos machen lassen. Auch der Song „Haigerloch ist eine Reise wert“ der Band „Fountain Street“ hallte aus den Boxen.

Gute Besucherzahlen im Mai

Seit Anfang dieses Monates herrscht übrigens in weiten Teilen des Freibadgeländes Rauchverbot, es wurden aber extra Bereiche eingerichtet, in denen das Rauchen erlaubt ist, so in einer gemütlichen Ecke am Zaun, wo ein Bänkchen steht, und auf dem Wiesenbereich hinter dem großen Hügel beziehungsweise der langen Hecke. Dazu gesellt sich ein Bereich zwischen dem Sandkasten und der größeren angesprochenen Raucherwiese, aber natürlich weit von den Kindern entfernt. Auch am Kiosk gibt es einen extra ausgewiesenen Raucherbereich.

Das schöne Wetter in den Pfingstferien hat sich auch in den Besucherzahlen niedergeschlagen. Laut Angelika Raddatz besuchten alleine im Mai 10.327 Badegäste das Freibad in Haigerloch, Stand Sonntagnachmittag waren es 11.170 Besucher. Wenn das mal kein guter Start in den Sommer ist.