Freizeit: Perfekter Start in die Freibadsaison

Über einen ganz guten Besuch bei nahezu traumhaftem Wetter freute sich das Freibadteam aus Haigerloch am Sonntag bei seinem diesjährigen Familientag.
Freibadchef Adam Kansy hätte sich zwar noch ein paar Grad mehr und dadurch einige zusätzliche Gäste gewünscht, zeigte sich aber in insgesamt zufrieden mit dem Event. Auch das angebotene Programm durfte sich sehen lassen und am Freibad-Kiosk konnten sich die Besucher des Familientages mit Essen und Getränken aller Art stärken. Zusätzlich wartete Kioskbetreiberin Simone Birau mit einem Crêpes-Stand auf, an dem man sich die leckere französische Köstlichkeit in diversen Varianten schmecken lassen konnte. Auch die Softeismaschine war nicht umsonst aufgebaut worden.