Ab dem neuen Schuljahr wird es auch in den Außenstellen in Spaichingen, Denkingen und Aldingen professionellen Klavierunterricht geben.

Möglich wird dies durch neue, qualifizierte Lehrkräfte, die nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren eingestellt wurden, so die Mitteilung.

Das Klavier gilt als zentrales Instrument in der musikalischen Ausbildung und ist oft die Grundlage für vielfältige musikalische Aktivitäten – sei es solistisch, in Bands oder als Begleitinstrument für Gesang und andere Instrumente. Ein Musikstudium ist ohne fundierte Klavierkenntnisse nicht denkbar.

Interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler können sich am Freitag, 26. Juli, bei zwei Informationsstunden von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr in den Erdgeschossräumen der Alten Schule in Aldingen, Kirchplatz 2, ausführlich informieren. Ein Klavier steht vor Ort bereit, außerdem liegen Informationsmaterialien aus.

Die Plätze im Fachbereich Klavier sind erfahrungsgemäß sehr schnell ausgebucht – eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich. Der Unterricht startet zum neuen Schuljahr im Oktober.

Motivation Leistungswettbewerb

Ein Ziel, das motiviert: Am vergangenen Samstag war bei der Musikschule Trossingen erneut Schauplatz eines besonderen Ereignisses. Rund 30 Schülerinnen und Schüler stellten sich im Rahmen der Freiwilligen Leistungsbewertungen einer fachkundigen Jury – ein Angebot, das in seiner Form einzigartig ist und fest zur Identität der Musikschule gehört.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in verschiedenen Leistungsstufen an – beginnend mit der Stufe A für Anfänger bis hin zur Stufe 8, die bereits der Studienvorbereitung dient. Das Stufensystem orientiert sich am renommierten Modell der Trinity-Guildhall-Examinations und bietet jungen Musikerinnen und Musikern eine strukturierte Plattform, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein Ziel vor Augen – eine Bühne für Leistung.

Vorbereitetes Programm

Jede Schülerin und jeder Schüler präsentierte ein sorgfältig vorbereitetes Programm aus zwei Stücken, die aus einer verbindlichen Literaturliste ausgewählt wurden. Im Anschluss erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde sowie ein individuelles, fachlich fundiertes Feedback – ein wertvoller Anreiz zur Weiterarbeit und Motivation für das nächste musikalische Ziel.

„Die Freiwilligen Leistungsbewertungen geben unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur eine klare Orientierung, sondern auch die Gelegenheit, ihre Fortschritte unter Beweis zu stellen – in einem geschützten und gleichzeitig herausfordernden Rahmen“, betont Schulleiter Ralf Vosseler, der sich im Anschluss an die Veranstaltung bei allen Beteiligten – insbesondere auch bei den Eltern und Lehrkräften – für das große Engagement bedankte.

Erfahrene Lehrkräfte

Die Jury setzte sich aus den erfahrenen Lehrkräften Katalin Theologitis, Anne-Cécile Litolf, Matthias Listmann und Tim Ströble zusammen. Ergänzt wurde das Gremium durch mehrere Hospitantinnen und Hospitanten der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, was den professionellen Anspruch der Bewertungen zusätzlich unterstrich.