4 Einiges los ist donnerstags beim Bächleboote-Basteln auf dem Rathausplatz. Foto: Fritsche

Sommeraktion: Ersatz für das Bächlefest

Schramberg (jf). Beschäftigte, zufriedene Kinder und entspannte Eltern beim Bächleboote-Basteln auf dem Rathausplatz, das jeden Donnerstagnachmittag in August stattfindet. "Die vergangenen beiden Male waren jeweils rund 50 Kinder da", berichtet Manuela Klausmann vom Handels- und Gewerbeverein (HGV), der das kleine Event zusammen mit der Tourismus-Abteilung des Rathauses organisiert. Darunter nicht nur einheimische Familien, sondern – wie Klausmann beobachtet hat – auch viele Feriengäste mit ihren Kindern, die über die Tageszeitung oder von der Stadt bedienten sozialen Medien darauf aufmerksam geworden sind. "Werbung für die Veranstaltung wurde nur so viel gemacht, dass man von der Teilnehmerzahl die Corona-Bedingungen einhalten kann", erläutert Klausmann. An den aufgestellte Tischen sitzen immer nur Mitglieder einer Familie, die Abstände zu den Nachbartischen sind groß.

Für einen Euro gibt es einen Holzrohling als Grundlage für das Boot. Das Geld kommt dem Schramberger Kinderfond zugute. Sind die Boote fertig – Vater oder Mutter helfen bei Bedarf mit –, können die Kinder diese jedes für sich allein im Bächle in der Fußgängerzone zu Wasser und schwimmen lassen. "Das zusammen mit dem Basteln ist ein nettes Event. Die Eltern sind froh, dass sie mit den Kindern in dieser Zeit so etwas machen können", stellt Klausmann fest und hofft für kommendes Jahr wieder auf ein richtiges Bächlefest, das jetzt schon zweimal ausfallen musste. Die vierte und letzte Chance zum Bächleboote-Basteln gibt es am 26. August von 14 bis 16 Uhr.