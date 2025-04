Freizeit in Schonach: Im Kurpark kehrt wieder Leben ein

1 Das Beachvolleyballfeld im Schonacher Kurpark lädt wieder zum Spielen ein. Foto: Gemeinde Schonach

Ob Beachvolleyballfeld, Spielplatz oder Minigolf – hier treffen sich Jung und Alt. Ostermontag gibt’s auch Musik.









Der Schonacher Kurpark bietet viele verschiedene Aktivitäten an. Seit Karfreitag, 18. April, kann das Beachvolleyballfeld wieder genutzt werden. Die Volleybälle gibt es bei „Birgit’s Bistro“ gegen eine Kaution. Da in den Betriebsferien vom 28. April bis einschließlich 22. Mai keine Ausgabe von Volleybällen stattfindet, bittet die Gemeindeverwaltung Schonach darum, eigene Bälle mitzubringen. Das schreibt sie in einer Pressemitteilung.