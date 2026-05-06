Freizeit in Rottweil: Hängebrücke oder Käsespätzle - ist die Neckarline zu teuer?

Die einen sind vom neuen Abenteuer auf der Hängebrücke in Rottweil hellauf begeistert, die anderen meckern: Die Neckarline sei zu teuer. Wir machen den großen Preisvergleich.
Seit knapp zwei Wochen ist sie offen, die 606 Meter lange Hängebrücke Neckarline, die sich in Rottweil in knapp 60 Metern Höhe übers Neckartal spannt. Ein Tourismus-Magnet, der seither natürlich auch so manchen „Reiseblogger“ aus dem Netz anzieht - schließlich sind spektakuläre Bilder vor der Kulisse der ältesten Stadt Baden-Württembergs garantiert.