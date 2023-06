Kyudo, der Weg des Bogens, blüht nach nahezu 50 Jahren, in denen es mittlerweile in Rottweil praktiziert wird, immer noch im Verborgenen. Heute, in einer Zeit der Überflutung mit Informationen ist das Kyudo durch seine stille Art nur wenigen bekannt.

Das, so Marion Moritz, die Trainerin der Rottweiler Kyudoka, liegt auch daran, dass das japanische Bogenschießen nichts für Eilige ist. Geduld ist eine der Grundtugenden, die es zu lernen gilt. Im Laufe des Fortschreitens sei der persönliche Gewinn immens, sagt sie.

Konfrontation mit dem Ich

Die Konfrontation mit dem „Ich“, das im Laufe der Jahre mehr und mehr an Bedeutung verliert und dem Weg zu großer Gelassenheit und Ruhe Platz macht, ist eine zentrale und tiefe Erfahrung im Kyudo, erzählt Marion Moritz, die selbst schon 35 Jahre diesen Weg beschreitet. Im Neckartal 58 in Rottweil verfügt das Budo Zentrum über ein eigenes, im japanischen Stil gebautes Dojo. Einen Trainingsort, der die speziellen Erfordernisse des japanischen Bogenschießens erfüllt.

Tag der offenen Tür am 11. Juni

Am Sonntag, 11. Juni, von 15 bis 17 Uhr können sich Interessierte direkt vor Ort einen Eindruck von der „japanischen Kunst des Bogenschießens“ machen.

Wer möchte, kann an diesem Nachmittag eine kleine Reise in eine andere Bogenwelt machen, ein wenig aus der Geschichte und Tradition des Kyudo erfahren und einen ersten unmittelbaren Einblick in die Handhabung des japanischen Bogens bekommen.

Weitere Informationen auch direkt unter 07 41/1 75 56 19 oder kyudo@budo-zentrum.de.

Kurz-Infos zum Verein: Kyudo, Japanisches Bogenschießen wird in Rottweil seit 1976 praktiziert. Eigenes Kyudo-Dojo (spezielle Trainingshalle). Training immer Dienstag und Donnerstag von 19.15 bis 21.15, Kyudo-Trainerin: Marion Moritz