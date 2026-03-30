Freizeit in Nagold: Wenn mieses Wetter im Freibad echt toll ist

Gut zwei Monate sind es noch, bis die Freibadsaison in Nagold losgeht – und doch hat das Team noch genug zu tun, um das Bad bis dahin fit für den Sommer zu machen.
Die Temperaturen im einstelligen Bereich, Regen peitscht auf die Wege und Wiesen. So gar kein Wetter für das Freibad. Für Andreas Dingler und Matthias Müller und ihr Team schon. Und das sogar schon seit mehreren Wochen. Denn die Mannschaft des Badeparks muss das Nagolder Freibad auf die Sommersaison vorbereiten. Und das beginnt regelmäßig Mitte März.