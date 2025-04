Am 1. Mai startet das Naldo-Freizeit-Netz. Zahlreiche Rad-Wander-Züge und -Busse fahren.

In den vier Naldo-Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und dem Zollernalbkreis startet zum 1. Mai wieder das Naldo-Freizeit-Netz und bietet die Möglichkeit, die Region umweltfreundlich ohne Auto zu entdecken.

Das Naldo-Freizeit-Netz ist ein gut funktionierendes ÖPNV-Netz von Bahnen und Bussen, das alle Ausflügler, Wanderer und Radfahrer mit seinen unzähligen Verbindungen und Anschlüssen kreuz und quer durch das Naldoland bringt. Dieses Jahr verkehren die Bahnen und Busse des Freizeit-Netzes sonn- und feiertags vom 1. Mai bis zum 19. Oktober. In den Zügen ist die Fahrradmitnahme sonn- und feiertags kostenlos.

Spezielle Rad-Wander-Busse unterwegs

Zudem sind vielfach spezielle Rad-Wander-Busse unterwegs, für die es ebenfalls eine kostenlose Fahrradmitnahme gibt. Mit Bus und Bahn können folgende Naturräume im Naldo umweltfreundlich erreichen: Die Reutlinger/Uracher Alb bietet Schlösser, Burgen, Höhlen und zahlreiche Wanderwege, die mit dem Freizeitexpress Schwäbische Alb, der von Schelklingen über Münsingen und Gammertingen bis nach Sigmaringen fährt, bequem erreicht werden. Er ist bestens vernetzt mit den verschiedenen Rad-Wander-Bussen (zum Beispiel SonnenalbExpress, RegioBus X2, Rad-Wander-Bus Lautertal), die Sie auf die Alb bringen oder von dort auch weiter.

Das Ermstal erreicht man am besten mit der Ermstalbahn die die Gäste, mit spektakulären Ausblicken auf Albtrauf, Weinberge und Streuobstwiesen, von Reutlingen bis nach Bad Urach bringt. Anschlüsse bestehen unter anderem an den RegioBus X2 nach Münsingen, den RadWander-Bus Blaue Mauer zum Hohenneuffen und an die Buslinie 199 nach Beuren.

Mit Kulturbahn, Ammertalbahn und dem Freizeitexpress Eyachtäler

Neckar-, Eyach- und Ammertal lassen sich mit Kulturbahn, Ammertalbahn und dem Freizeitexpress Eyachtäler zwischen Tübingen, Rottenburg, Horb und Herrenberg entdecken. So können die wunderschönen Pilger-, Rad- und Wanderwege in dieser Region zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden.

Auf der Zollernalb finden sich die höchsten Berge der Schwäbischen Alb und natürlich der Besuchermagnet, die Burg Hohenzollern. Aber auch Raichberg, Plettenberg und die „zehn Tausender“ sowie das Obere Schlichemtal mit dem Stausee Schömberg sind beliebte Ausflugsziele. Und mit den Zollern-Alb-Bahnen und dem Freizeitexpress Schieferbahn sowie den darauf abgestimmten Rad-Wander-Bussen (zum Beispiel Nauf-Nab-Trauf-Bus, Schlichem-WanderBus, Lochenbus) gibt es die passenden Verkehrsangebote, die die Fahrgäste bequem auf die Albhochfläche befördern.

In das Obere Donautal mit seinen markanten weißen Kalkfelsen und vielen Rad- und Wandermöglichkeiten mit tollen Aussichtspunkten bringen Sie die Freizeitexpresse Obere Donau und Donautal. Ergänzt durch die Buslinie 450 gibt es Fahrtmöglichkeiten von Sigmaringen nach Inzigkofen und Beuron und darüber hinaus. Der RegioBus 600 verbindet zuverlässig Sigmaringen mit Meßkirch und der Klosterbaustelle „Campus Galli“.

Freizeitexpresse Räuberbahn und Biberbahn

Für den Linzgau und Oberschwaben empfehlen wir die Freizeitexpresse Räuberbahn und Biberbahn sowie die RegioBusse 500 und 800. Etliche Badeseen, artenreiche Moor- und Riedgebiete und natürlich der Bodensee laden zum Radeln, Wandern und Entspannen ein. Egal ob es nach Aulendorf, Bad Saulgau, Pfullendorf, Meßkirch, Mengen, Sigmaringen oder Überlingen gehen soll das Naldo-Freizeit-Netz bietet tolle Möglichkeiten.

Ausführliche Informationen zum gesamten Naldo-Freizeit-Netz inklusive aller Fahrpläne und einer großen Übersichtskarte enthält die Broschüre „Das naldo-Freizeit-Netz – Mit Bus und Bahn zu den schönsten Ausflugszielen“, die bei naldo erhältlich ist. Alle Informationen gibt es natürlich auch im Internet unter www.naldo.de. Insbesondere die Naldo-Tagestickets Erwachsener, Kind und Gruppe eignen sich für Fahrten mit dem „naldo-Freizeit-Netz“. Sie können als Handyticket direkt aus der naldo-App oder im naldoOnline-Ticket-Shop auf naldo.de gekauft werden. Zudem sind sie in allen Bussen, an allen Fahrscheinautomaten und an den Verkaufsstellen im naldo erhältlich. Mit dem Deutschlandticket JugendBW und dem Deutschlandticket können die Fahrgäste unbegrenzt im Naldoland unterwegs sein und das Naldo-Freizeit-Netz entdecken.

Weitere Infos unter www.naldo.de.