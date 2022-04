Was man in Bad Dürrheim erlebt haben sollte

7 In unberührter Natur liegt der Salinensee. Foto: Kur und Bäder

Völlig zu Unrecht haftet der Stadt Bad Dürrheim das Image eines biederen Kurortes an. Dort gibt es viel zu erleben.















Bad Dürrheim - Ja, die Stadt Bad Dürrheim liegt idyllisch im Grünen und eignet sich daher perfekt, um hier zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Wir haben uns dort umgesehen und viele Dinge entdeckt, die zeigen, warum Langeweile in Bad Dürrheim eigentlich ein Fremdwort ist. Die nachfolgende Liste zeigt auf, was man hier erlebt haben sollte:

Das Solemar

Hier kann man abtauchen und sich im wohltuenden Solebad entspannen. Wer jedoch Saunagänger ist, dem sei statt des Solebades die im selben Gebäude untergebrachte Schwarzwald-Sauna ans Herz gelegt: Mit ganz viel Herz und liebe zum Detail wurde die urige Saunalandschaft gestaltet, jede Themen-Sauna darin hat ihren ganz eigenen Charme – von der Zirbelstube bis hin zur Mühlradsauna, von 55 bis 90 Grad ist alles dabei, ein Aufguss-Plan verrät, wann wo mit besonders tollem Programm oder Duft geschwitzt werden darf. Und wer noch mehr für den Körper tun möchte, der kann im angegliederten Restaurant einen knackigen Fitnesssalat essen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr, dienstags ist ganztägig Damensauna, außer während der Fastnachts- und Weihnachtsferien in Baden-Württemberg sowie an Feiertagen

Eintrittspreise: Vier-Stunden-Ticket ab 19,50 Euro (ermäßigt 17,50 Euro), beim Spättarif ab 19 Uhr erhält man für 14,50 Euro ein Ticket.

Adresse: Huberstraße 8, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.schwarzwaldsauna.de

Fitness im Kurpark

Ein "Nature Fitness Parcours" lockt seit Neuestem in den Kurpark Bad Dürrheim. Wo früher eine Minigolfanlage stand, stehen jetzt hölzerne Geräte, die Teil des Gesamtkonzepts Bio-Hacking in Bad Dürrheim sind. Ein Trimm-Dich-Pfad nach neuer Art, der nicht nur zum Auspowern einlädt, sondern dank idyllischer Umgebung auch zum Genießen – soweit die Muskelkraft das zulässt jedenfalls.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Kurpark Bad Dürrheim, an der Luisenstraße, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.badduerrheim.de

Walking

Für alle, die – mit oder ohne Stock – des Walkings frönen, ist Bad Dürrheim ein wahres Mekka. Strecken über fünf, sieben oder zwölf Kilometer Länge fordern Walker heraus. Startpunkt ist jeweils im Herzen Bad Dürrheims auf dem Rathausplatz. Von dort geht es für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis auf Tour – und die Routen sind landschaftlich so schön gelegen, dass sie – der Baarlandschaft sei dank – die sportlichen Mühen prompt vergessen lassen. An diversen Stationen werden darüber hinaus passende Gymnastikübungen erklärt. Und wer noch ein bisschen Nachhilfe braucht: Es gibt auch geführte Touren, die mit Gästekarte sogar kostenlos in Anspruch genommen werden können. Nordic-Walking-Stöcke kann man in der Tourist-Info im Haus des Gastes ausleihen.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.badduerrheim.de

Salinensee

Ein malerischer See mit Wasserfontäne, unberührter Natur und ruhigen Plätzen zum Erholen – wer das sucht, wird in Bad Dürrheim am Salinensee fündig. Ein Rundweg, Ruhebänke, sogar eine Wassertretanlage und eine Ruhe- und Tautretwiese laden zum Verweilen ein. Und wer im Winter kommt, der kann hier sogar ein besonders eisiges Vergnügen erleben: Eisbaden am Salinensee.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Am Salinensee, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.schwarzwald-tourimus.info

Hallenbad Minara

Klein, aber fein, so lässt sich das Hallen- und Freizeitbad Minara in Bad Dürrheim auf den Punkt bringen. Wer ein gemütliches, familiäres Bad fernab des Trubels von überdimensionierten Spaßbädern sucht, wo Eltern und Kinder trotzdem unbeschwerten Badespaß erleben können, der ist hier richtig.

Öffnungszeiten: montags geschlossen; Dienstag von 6 bis 9 Uhr; Mittwoch geschlossen; Donnerstag 15 bis 20 Uhr; Freitag, Samstag und Sonntag 13 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,90 Euro, Kinder 3,50 Euro

Adresse: Schabelweg 18, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.badduerrheim.de

Narrenschopf

Hier ist das ganze Jahr Fastnacht. Der Narrenschopf in Bad Dürrheim begeistert aber nicht nur mit inneren Werten – über 380 Narrenfiguren –, sondern auch mit Äußerlichkeiten: Er ist untergebracht in einem sehenswerten Kuppelbau mitten im Bad Dürrheimer Park. Besonders lohnenswert ist übrigens neben der Ausstellung auch der Besuch des 360-Grad-Kinos.

Öffnungszeiten: montags geschlossen, Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Eintritt: Tickets für das Museum erhalten Erwachsene für 7,50 Euro, Kinder ab zwei Euro, Familientickets kosten 18 Euro. Eintritt ins 360-Grad-Kino gibt es für einen bis drei Euro, Familientickets für sieben Euro. Kombi-Tickets zwischen 2,50 Euro und 9,50 Euro – Familien bezahlen 23 Euro

Adresse: Im Kurpark 41, 78973 Bad Dürrheim

Webseite: www.narrenschopf.de

Adventure Golf

Es wird angepriesen als Freizeitspaß für Jedermann – und as ist es auch. Idyllisch im Kurpark gelegen ist die 4000 Quadratmeter große Anlage mit 18 modellierten, in die Natur eingebetteten Bahnen – Brücken, Höhen und Tiefen sowie Bachläufe müssen umspielt werden, um den Ball ins Loch zu befördern. Doch bei allem Spaß ist Konzentration gefragt – ganz wie beim "großen" Golf eben auch.

Öffnungszeiten: 9. April bis 3. Juni – montags geschlossen (außer an Feiertagen) sonst Dienstag bis Freitag 13 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr; 4. Juni bis 27. Juli: Montag bis Freitag 13 bis 21 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 21 Uhr; 28. Juli bis 11. September (Sommerferien Baden-Württemberg): täglich 10 bis 21 Uhr; 12. September bis 3. Oktober: montags geschlossen (außer an Feiertagen), dienstags bis freitags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr, Nachsaison vom 4. Oktober bis 6. November: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr). Bei schlechtem Wetter wird die Anlage geschlossen, Bekanntgabe kurzfristig auf der Webseite

Eintrittspreise: Kinder (drei bis fünf Jahre) 3,50 Euro, Schüler (sechs bis zwölf Jahre) sieben Euro, Jugendliche (13 bis 17 Jahre) acht Euro und Erwachsene nein Euro. Familientickets für Eltern und Großeltern ab 22 Euro. Ein Euro Rabatt für Schüler ab 18 Jahren, Studenten, Schwerbehinderte oder Gruppen ab 15 Personen

Adresse: Luisenstraße 37, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: www.adventuregolf-badduerrheim.de

Auf zum Himmelberg

Er ist ein wahrlich himmlischer Genießerpfad, der bei Bad Dürrheims höchstgelegenem Stadtteil Öfingen himmlische Aussichten über die Baar bis hin zum Feldberg und bei klarem Wetter sogar bis zu den Alpen ermöglicht. Ein Aufstieg zum Gipfel des Himmelbergs mit seinen 941 Metern wird belohnt mit einer eindrucksvollen Aussicht – und Ruhebänken zum Erholen. Die komplette Tour umfasst 10,5 Kilometer und dauert etwa drei Stunden.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Bushaltestelle Bühlstraße in Bad Dürrheim-Öfingen

Webseite: www.schwarzwald-tourismus.info