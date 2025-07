1 Rund um den Schiefersee haben die Schüler Stationen gestaltet. Foto: Rütschle Ein interaktiver Planetenweg rund um den Schiefersee lädt Familien zum Mitmachen, Staunen und Lernen ein – gestaltet von Acht- und Neuntklässlern des Schulverbunds Frommern.







Wie sieht ein Astronauten-Workout aus? Wie klingt eine vertonte Weltraumgeschichte? Und was ist ein Sternschnuppenbaum? Wer in den Sommerferien am Frommerner Schiefersee spazieren geht, bekommt Antworten auf all diese Fragen. Möglich gemacht hat das ein besonderes Projekt der Klassenstufen 8 und 9 des Schulverbunds Frommern.