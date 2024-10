Freizeit in Bad Liebenzell: Wie geht es mit dem Freibad weiter?

1 Das Freibad in Bad Liebenzell wird nicht geschlossen. Foto: Thomas Fritsch

In Bad Liebenzell ist das Gerücht umgegangen, dass die Sport- und Freizeiteinrichtung dicht machen könnte. Vonseiten der Stadt kamen nun diesbezüglich klare Ansagen.









Link kopiert



Bürgermeister Roberto Chiari hat sich zur Zukunft des Freibades jetzt eindeutig geäußert. An den Schließungsgerüchten sei nichts dran, sagte der Rathauschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dafür gebe es nicht einmal Anzeichen. Das Freibad bleibe eine Anlaufstelle für junge und alte Menschen. Er räumte aber ein, dass in diesem Jahr 5000 Besucher weniger in das Bad gekommen seien als ein Jahr zuvor. Die Einrichtung sei stark wetterabhängig.