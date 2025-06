Die Himmelberg-Runde in Öfingen wurde erneut als Premiumwanderweg zertifiziert. Und so ist die Strecke angelegt.

Die Himmelberg Runde rund um Öfingen ist ausgezeichnet: zum Panorama-Wandern, zum Entspannen und ausgezeichnet vom Deutschen Wanderinstitut als besonders schöner und abwechslungsreicher Premiumwanderweg.

Bereits seit zehn Jahren gibt es die Himmelberg-Runde, die durch Wälder, an Wiesen entlang und über Wege mit fantastischer Aussicht rings um Bad Dürrheims höchstgelegenen Ortsteil Öfingen führt. Kürzlich wurde der Wanderweg vom Deutschen Wanderinstitut erneut zertifiziert.

Kurgeschäftsführer Markus Spettel freut sich über die wiederholte Auszeichnung: „Die Himmelberg Runde ist ein wunderschöner Wanderweg. Bei den fantastischen Ausblicken, der herrlichen Landschaft und der wohltuenden Ruhe geht einem als Wanderer das Herz auf. Es ist schön, dass die Verantwortlichen des Deutschen Wanderinstituts das so sehen wie wir. Daher sind wir sehr stolz auf die erneute Auszeichnung.“

Rückblick: Die Himmelberg-Runde wurde im Rahmen des Rad- und Wanderparadieses Schwarzwald und Baar im Jahr 2015 entwickelt. Seither ist der Weg in sämtlichen kostenlos erhältlichen Broschüren des Rad- und Wanderparadieses zu finden.

Andrea Meiers, Marketing- und Vertriebsleiterin der Kur- und Bäder GmbH, erläutert: „Durch die abwechslungsreiche Tour und den hohen Erlebniswert erfüllt sie den Standard eines Premiumwanderwegs. Diese werden alle drei Jahre vom Deutschen Wanderinstitut überprüft und zertifiziert.“ Die Schwarzwald Tourismus GmbH hat der Wanderroute das Attribut „Genießerpfad – Genussvolle Aussichten“ verliehen.

Start in Öfingen

Eine weitere positive Auszeichnung für den Weg. Die etwa zehn Kilometer lange Tour startet mitten im beschaulichen Ortsteil Öfingen, führt durch das 1984 gebaute Feriendorf und dann über naturnahe Strecken. Öfingens Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser schwärmt von der Strecke: „Bei guter Sicht reicht der Blick – je nach Standort – bis zur Schwäbischen Alb, bis hin zum Feldberg und auch die Schweizer Alpen kann man mit bloßem Auge sehen. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Damit der Wanderweg immer gepflegt ist, kümmern sich die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim sowie die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs um die Himmelberg-Runde. Kurgeschäftsführer Markus Spettel richtet seinen Dank an die Mitglieder des Schwarzwaldvereins: „Es ist von unschätzbarem Wert, dass sich die Vereinsmitglieder um den Premiumwanderweg kümmern. Wir könnten das in diesem Umfang alleine so nicht leisten.“ Die Himmelberg Runde hat eine Distanz von 10,45 Kilometern vom Start bis zum Ausgangspunkt, wobei eine Wanderzeit von rund drei Stunden angegeben ist und die Wanderer einen Höhenunterschied von 223 Metern zu bewältigen haben. Wer nach der für die Augen und den Körper genussvolle Wanderung noch genießen möchte, für den bietet sich im Öfinger Landhaus im Feriendorf die Möglichkeit, einzukehren.

Hier geht’s lang

Hier führt der Weg entlang: Die Wanderer starten die Himmelberg-Runde an der Bushaltestelle in der „Bühlstraße“ in Öfingen. Der Weg führt sie entlang der Haugenrainstraße durch das Feriendorf Öfingen und anschließend auf naturnahen Pfaden und auf einem Teil des Schwarzwald-Ostwegs durch eine reizvolle Heckenlandschaft mit herrlichen Ausblicken auf die Baar bis hin zum Hochschwarzwald.

Von der Öfinger Hochfläche bietet sich ein schöner Rundblick bis zur Schwäbischen Alb. Dann geht es auf schönen Naturwegen am Südwesthang von Talheim und durch die Talheimer Wälder in Richtung Himmelberg. Vor dem Anstieg blicken die Wanderer am Waldrand ins Ippinger Tal. Auf dem Himmelberg angekommen, bietet die Himmelberg-Hütte Gelegenheit zur überdachten, geschützten Rast. Vom Aussichtspunkt „Himmelberg“ (941 Meter) verläuft der Weg am Westhang zurück nach Öfingen zum Ausgangspunkt. Der Rundweg ist mit der Beschilderung „Schwarzwald Genießerpfade“ ausgeschildert und in beiden Richtungen begehbar.

Alle Informationen zum Premiumwanderweg gibt es in den kostenlosen Broschüren. Infos sind auch online unter www.rad-und-wanderparadies.de/tour/geniesserpfad-himmelberg-runde erhältlich.