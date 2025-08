Für Einheimische und Touristen in der Kurstadt hat das Solemar auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm zusammengestellt, um die Ferientage zu genießen.

Die Therme lockt nun schon seit über 20 Jahren in der vermeintlich heißen Jahreszeit mit spielerischen, geselligen, kulturellen und kulinarischen sowie gesundheitlichen Extra-Angeboten.

Traditionell gilt für das Sommerferienprogramm die geldwerte Zauberformel für Gästegenerierung mit den Solemar-Eintrittspreisen „Zwölf für Zehn“. Jedoch: Ab dem 1. September erfolgt eine Preisanpassung im Solemar bei den Ticketkaufs.

Frühaufsteher haben hier Vorteile: Wer einschließlich bis zum 30. August vor 11 Uhr in die Therme kommt, erhält die Tageskarte für das Wellnessbad alleine oder in Kombination inklusive Sauna zum Preis einer Tageskarte für volle Nutzungsdauer.

Familientag am 9. August

Ein Familientag am 9. August lädt mit einem bunten Kinderprogramm mit viel Spaß und Abwechslung zu günstig gestalteten Tarifen ein.

„Bewusst gestalten wir das Sommerferienprogramm nicht mehr nach einen Motto. Früher richteten wir das Programm etwa unter dem Thema Südseekreuzfahrtreise aus. Indes: Wetterkapriolen haben immer wieder die eigentlich vorgesehen Programmpunkte unmöglich gemacht,“ seufzt und begründet Solemar-Tausendsassa Peter Kroschinsky die aktuelle Gestaltung. Der Leiter des Solemar-Gästemanagements fungiert als eigentlicher Eventmanager des Wellnesstempels. Er gilt intern auch als Erfinder des Sommerprogramms.

Vor knapp einem Vierteljahrhundert rockte er mit seiner E-Gitarre zum großen Vergnügen der Solemargäste und begründete somit nebenbei das Ferienprogramm, erzählt er von den Anfängen. Er schafft es immer wieder die Gäste mit seiner lockeren Art zu begeistern und ist schon so etwas wie das „Aushängeschild“ des Solemars und bei den Gästen sehr beliebt.

Als Moderator führt Kroschinsky im Außenbereich (außer an Dienst- und Samstagen) auf den Wiesen und an der Strandhütte immer wieder das beliebte Boccia-Spiel durch. Wenn die schweren Eisenkugeln ruhen, hocken Jung und Alt an der Hütte zusammen und spielen unter den strickten Ansagen von Kroschinsky das aus England adaptierte Bingo-Spiel, dass wie das Petanque-Vergnügen mit immer vielen kleinen interessanten Preisen ausgelobt ist.

„Gesundheit darf nicht langweilig sein“, unterstreicht Kroschinsky mit Vehemenz und ergänzt mit spitzbübischen Lächeln: „Nach Fango kommt der Tango“, und begründet auch so seine Unterhalterfunktion. Diese hat durchaus eine soziale Komponente, wenn einzeln gekommene Gäste begeistert auf einmal vergnüglich gemeinschaftlich in Gruppen agieren.

Der Assistent von Kroschinsky bei der Ausrichtung des Sommerferienprogramms 2025 ist Maximilian Klaiber, der eine Ausbildung als Kaufmann für Tourismus und Freizeit bei der Kur- und Bädergesellschaft einbringt und das umfangreiche weitere Programm während der Ferien in Federführung organisierte. „Insgesamt 26 Schüler und Schülerinnen werden als Ferienjobber das Programm mit begleiten“, erläutert Klaiber.

Keine Langeweile

Das tägliche Programm bis Ende August könnte überschrieben werden mit dem Motto: „Langweilig ist irgendwo anders“. So spielen im Solemar fast täglich Musiker – auch mit Partner – live auf. So nutzen Sebastian Schnitzer und Gregor Lange am 11., 17. und 28. August ihre Instrumente. Matthias Rapp musiziert am 8., 15., 19., 22. sowie am 29. August. Am 12., 21. und 25. agiert die Gruppe „Locker vom Hocker“ mit dem Solisten Bernhard Czmiel.

Als Zauberer werden Eric Meiser (7., 16., 26. und 31. August) und sein Kollege Zauberclown Knöpfle – mit besonderem Programm für Kinder – (10., 18., 23. und 30. August) das Pulikum verblüffen und zum Erstaunen bringen. Am 13. und 29. August werden zudem Modeschauen durchgeführt.