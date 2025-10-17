Freizeit in Bad Dürrheim: Kinder einen Sommer lang im Lesefieber

Die Abschlussparty der Aktion „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbibliothek hat bewiesen, wie neugierig Kinder auf Lesen und Sprache sind.

Markus Stein, Leiter im Fachbereich Bildung und Soziales, begrüßte die fleißigen Leser und ihre Familien: „Wenn man liest, kann man alles sein. Zum Beispiel Pirat, Astronaut oder Ritter und viele Abenteuer erleben. Ich selbst habe als Kind auch gerne gelesen. Oft haben mir die Bücher, die ich von meiner großen Schwester ausgeliehen habe, gar nicht so gut gefallen, bis ich endlich die Geschichte von den Kleinen Strolchen bekommen habe, das war toll. Ich freue mich, dass ihr auch so fleißige Leser seid und viele Bücher hier in der Bibliothek ausgeliehen habt.“

Auch die Leiterin der Stadtbibliothek, Lieselotte Banhardt, war begeistert vom eifrigen Lesen und Ausfüllen der Logbücher. Insgesamt 63 Kinder haben an der Aktion „Heiß auf Lesen“ teilgenommen. Koordiniert wird die Ferien-Lese-Aktion jedes Jahr von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidiums Freiburg.

Zum ersten Mal war auch die Stadtbibliothek Bad Dürrheim dabei und konnte gleich einen Erfolg verbuchen: insgesamt wurden 310 Bücher ausgeliehen, was aufeinandergestapelt einer Höhe von neun Metern entspricht. Davon wurden allein 24 Kinderbücher von nur einer Schülerin gelesen, der elfjährigen Tamara. Und einen besonders dicken Jugendroman mit 765 Seiten hat der zwölfjährige Finley verschlungen.

Jedes Kind bekommt einen Preis

Als Besonderer Partygast war Zauberclown Knöpfle da und brachte sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen mit allerhand lustigen Tricks zum Lachen und Staunen.

Der Hauptpreis wurde vom Regierungspräsidium Freiburg zur Verfügung gestellt und ging an die neunjährige Nele. Für sie und ihre Familie heißt es schonmal Urlaub planen, denn sie dürfen ein Wochenende mit Vollpension in einer Jugendherberge in Baden-Württemberg verbringen. Weiter ging es mit drei Preisen für die Kinder, die während der Aktion am meisten gelesen hatten. Sie erhielten jeweils einen Gutschein über zwanzig Euro für Morys Hofbuchhandlung.

Der Freundeskreis Stadtbibliothek hatte zudem acht weitere Preise gestiftet, die ebenfalls ausgelost wurden. Damit am Schluss jedoch keiner leer ausging, haben alle Kinder, die nichts bei der Verlosung gewonnen hatten, eine Wundertüte mit kleinen Überraschungen bekommen.

Banhardt und das ehrenamtliche Team vom Freundeskreis waren mit der Veranstaltung und der gesamten Aktion mehr als zufrieden „Der schönste Spruch in einem Lese-Logbuch der Kinder war für uns Die Bibliothekarinnen sind alle so nett. Da geht uns natürlich das Herz auf und wir sind fasziniert, wie begeistert und fleißig die Kinder dabei waren.“