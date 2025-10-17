Freizeit in Bad Dürrheim: Kinder einen Sommer lang im Lesefieber

Die Abschlussparty der Aktion „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbibliothek hat bewiesen, wie neugierig Kinder auf Lesen und Sprache sind.
Markus Stein, Leiter im Fachbereich Bildung und Soziales, begrüßte die fleißigen Leser und ihre Familien: „Wenn man liest, kann man alles sein. Zum Beispiel Pirat, Astronaut oder Ritter und viele Abenteuer erleben. Ich selbst habe als Kind auch gerne gelesen. Oft haben mir die Bücher, die ich von meiner großen Schwester ausgeliehen habe, gar nicht so gut gefallen, bis ich endlich die Geschichte von den Kleinen Strolchen bekommen habe, das war toll. Ich freue mich, dass ihr auch so fleißige Leser seid und viele Bücher hier in der Bibliothek ausgeliehen habt.“