Ab sofort gibt es in der Stadtbibliothek die Möglichkeit zur sogenannten Onleihe.

Das Wort Onleihe setzt sich aus den beiden Begriffen „online“ und „Ausleihe“ zusammen. Dabei erhalten Nutzer, die bereits in der Bibliothek registriert sind, unter www.onleihe.de/schwalbe/ Zugriff auf tausende eBooks.

Dank der Stadtbibliothek in Villingen-Schwenningen ist es außerdem gelungen, den Zugriff auf eMagazine zu ermöglichen. Somit können digitale Zeitschriften und Zeitungen – wie beispielsweise Focus, Brigitte, die Welt oder lokale Zeitungen – über den Nutzerausweis der Stadtbibliothek entliehen werden.

Lesen Sie auch

Über den Link gelangen die Nutzer zur Medienauswahl. Wenn man beispielsweise ein Buch gefunden hat, das man gerne ausleihen möchte, wir das Bedienfeld „jetzt ausleihen“ angeklickt. Anschließend kann die Ausleihdauer und die entsprechende Bibliothek ausgewählt werden. Der Nutzer wird nun aufgefordert, die Benutzernummer des Bibliotheksausweises und das persönliche Passwort einzugeben, also die Daten, die auch vor Ort in der Bücherei genutzt werden würden.

Funktioniert auf jedem Gerät

Die Onleihe funktioniert auf jedem Gerät, das E-Medien abrufen kann, wie beispielsweise PC, Tablet, Smartphone und eReader. Der neue Service der Onleihe ist in der normalen Jahresgebühr von 15 Euro enthalten. „Die Onleihe ist ein enormer Gewinn für unsere Bibliothek“, berichtet Eileen Kohnle, Stadtbibliothekarin. „Nicht nur, weil sie unser Medienangebot schlagartig in die Zehntausende katapultiert, sondern auch, weil sie viele Vorteile für den Nutzer bietet. Beispielsweise kann an einem Bildschirm die Schriftgröße je nach Bedarf eingestellt werden. Und, dass man nun auch jeder Zeit von zu Hause aus Medien ausleihen kann, ist einfach unschlagbar.“

Die Stadt hofft, auf diese Weise noch mehr neue Nutzer generieren zu können und das Interesse an der Einrichtung weiter zu steigern. Neben der Nutzung auf dem eigenen Endgerät, wird zeitnah auch über die Stadtbibliothek eine Ausleihe von eBook-Readern möglich sein. Diese werden 2025 in den Bestand aufgenommen und freundlicherweise vom Freundeskreis der Stadtbibliothek mitfinanziert. Bei Fragen zur Onleihe steht das Team der Stadtbibliothek zu den regulären Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 07726/ 66 68 18 gerne bereit. Einfach geschriebene Anleitungen sind zum Mitnehmen ebenfalls in der Stadtbibliothek erhältlich.

Öffnungszeiten über die Feiertage

Die Stadtbibliothek hat vom 23. Dezember bis zum 6. Januar geschlossen und ist ab dem 7. Januar wieder geöffnet.